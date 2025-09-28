Yeliz Yeşilmen, Uyguladığı Yoğun Filtreyle Boşanıp Yeniden Barıştığı Kocasına da Kendine de Evrim Geçirtti!
2021 yılında olaylı bir şekilde boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş'la yeniden barıştığını aylar önce duyuran Yeliz Yeşilmen, eski eşiyle yeni pozlarını paylaştı.
Filtrenin dozunu kaçırıp kendisini de kocasını da baştan yaratan Yeliz Yeşilmen kısa sürede gözleri üzerine çekmeyi başardı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek programıyla, yıllar önce hayatımıza giren Yeliz Yeşilmen'i mutlaka tanırsınız.
Boşandıktan sonra, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" açıklamasında bulunan Yeliz Yeşilmen, şiddet iddialarını gündeme getirmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise upuzun bir aranın ardından eski eşi, şimdiki sevgilisi Ali Uğur beyle yeni pozlarını paylaştı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
