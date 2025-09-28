onedio
Yeliz Yeşilmen, Uyguladığı Yoğun Filtreyle Boşanıp Yeniden Barıştığı Kocasına da Kendine de Evrim Geçirtti!

Yeliz Yeşilmen, Uyguladığı Yoğun Filtreyle Boşanıp Yeniden Barıştığı Kocasına da Kendine de Evrim Geçirtti!

28.09.2025 - 23:44

2021 yılında olaylı bir şekilde boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş'la yeniden barıştığını aylar önce duyuran Yeliz Yeşilmen, eski eşiyle yeni pozlarını paylaştı. 

Filtrenin dozunu kaçırıp kendisini de kocasını da baştan yaratan Yeliz Yeşilmen kısa sürede gözleri üzerine çekmeyi başardı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek programıyla, yıllar önce hayatımıza giren Yeliz Yeşilmen'i mutlaka tanırsınız.

Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek programıyla, yıllar önce hayatımıza giren Yeliz Yeşilmen'i mutlaka tanırsınız.

Mehmet Ali Erbil'in özellikle o senelerde revaçta olan Çarkıfelek programında parlayan Yeliz Yeşilmen, daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım diziyle şöhrete sağlam bir adım atmıştı. 

Çarli İş Başında'daki rolüyle de dikkat çeken Yeliz Yelişmen, ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelmişti ki 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra sektörden çekildi. 

Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu olan çift, 2021'de evliliklerini sonlandırmıştı. Fakat öyle barış ve sükunet içinde, medeni biten bir evlilik değildi onlarınki...

Boşandıktan sonra, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" açıklamasında bulunan Yeliz Yeşilmen, şiddet iddialarını gündeme getirmişti.

Boşandıktan sonra, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" açıklamasında bulunan Yeliz Yeşilmen, şiddet iddialarını gündeme getirmişti.

'Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acıları' olduğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen, sevenlerini endişelendirmiş, ağlayarak paylaştığı videolarla günlerce gündemde kalmıştı. 

Daha sonra sarf ettiği, 'Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır' sözleriyleyse çelişkiye düşürmüştü.

2025'in ilk aylarında sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Yeliz Yeşilmen, olaylı boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş'la yeniden barıştığını cümle aleme duyurdu...

Geçtiğimiz saatlerde ise upuzun bir aranın ardından eski eşi, şimdiki sevgilisi Ali Uğur beyle yeni pozlarını paylaştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise upuzun bir aranın ardından eski eşi, şimdiki sevgilisi Ali Uğur beyle yeni pozlarını paylaştı.

Ali Uğur Akbaş'ı yoğun bir filtreden geçiren Yeliz Yeşilmen, eski eşini resmen baştan yarattı! Kendini de ihmal etmedi tabii. İkilinin, filtrenin dozunun kaçtığını buram buram bağıran pozları, kısa sürede dillere düştü.

