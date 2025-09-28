Dünyaca Ünlü Şarkıcı Cardi B'den Şoke Eden "Türk" Patron İtirafı!

Bronx sokaklarından çıkıp dünyanın en çok konuşulan rap yıldızlarından biri olmayı başaran Cardi B, 'I Like It', 'WAP', 'Drip' ve 'Please Me' gibi ikonik şarkılarla müzik listelerini alt üst etmeyi başardı.

Tam gaz da devam ediyor. Son zamanlarda gündemde olmasının sebebi ise müthiş değişimi. Epey kilo veren ve hayatımıza girdiği ilk günlerdeki haline dönen Cardi B, üç çocuğunun babası Offset'ten ayrıldıktan sonra NFL’in yıldız oyuncularından Stefon Diggs ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birkaç gün önce de dördüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.