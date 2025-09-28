onedio
Röportaj İçin Israr Edip Nejat İşler Sinirlenince Kafa Atan Muhabirden Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2025 - 20:20

Geçtiğimiz günlerde gece yarısı yaşanan gergin bir hadiseyle gündeme oturan Nejat İşler'in röportaj vermek istemeyince muhabirin kendisine kafa attığı ortaya çıkmıştı. 

Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker, konuyla ilgili ilk kez konuştu, İşler'in kızına küfrettiğini, bu yüzden de dayanamadığını iddia etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir eğlence mekanından alkollü çıkan ünlü oyuncu Nejat İşler'in gece geç saatlerde muhabirle yaşadığı tartışma gündeme oturmuştu.

Son dönemde 10 Gün Üçlemesi dizisindeki performansıyla gündemde olan usta oyuncu Nejat İşler, yıllar içerisinde birçok kez olduğu gibi gece yarısı görüntülenmişti.

 “Sevilen bir oyuncusunuz, biraz projelerden bahsedelim mi?” diyerek mikrofon uzatan muhabire röportaj vermek istemediğini sert bir dille ifade eden Nejat İşler, “S… git. Sevilen bir oyuncu falan değilim. Beni bir bıraksanıza a*ına koyayım ya. Küfür mü istiyorsun al küfür” sözleriyle tepki gösterip ardından 'Si*erim işini gücünü.' diyerek uzaklaşmaya çalışmıştı.

Nejat İşler'in gergin tavrı tepki çekerken, röportaj yapabilmek için birkaç dakika boyunca ısrar eden muhabirin tartışma sonunda Nejat İşler'e kafa attığı ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker konuyla ilgili sessizliğini bozarak ilk açıklamasını geçtiğimiz saatlerde yaptı.

Nejat İşler'in işine ve kızına hakaret ve küfürler ettiğini dile getiren Tarık Eker, kamuoyundan ve kızından özür diledi. 

'Oyuncu Nejat İşler ile aramızda yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden görüntüler üzerine bir açıklama yapmak zorundayım. Her gazeteci ve meslektaşlarım gibi görevimi yapmaktan başka isteğim ve arzum yoktur.  Olayın yaşandığı gece, ben gayet kibarca Nejat İşler’in yanına giderek röportaj yapmak istediğimi kendisine kibarca ilettim. Talebim üzerine Nejat İşler, “Sen Osman Gökçek’in köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. S… git.” diyerek bana insanların içerisinde küfür, hakaret dolu sözler sarf etti.  Kurmuş olduğu bu cümlelerin üzerine terbiyemi bozmadan, “Nejat Bey niye böyle konuşuyorsunuz? Ayıp oluyor.” dememe rağmen küfür ve hakaretlerine devam etti. 

Daha önce birçok kez meslektaşlarımın bu tarz olaylar yaşadığını işittim, “Sen bu köpeklerin yanında ne çalışıyorsun?” şeklinde bana sorular sordu. “Ben bu sektörde 20 yılını vermiş bir magazin muhabiriyim, görevimi yapıyorum. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğum bir kız çocuğum var.” diye konuşup yanından uzaklaşmamda arkamdan ağır hakaretler ve küfürler sarf etti.  

Bununla da yetinmeyen oyuncu, alkolün de etkisiyle, “Senin patronun da kızını da…” diye ekleyip küfür ve hakaretlerine devam etse de ağzımı açıp tek bir kelime etmedim. Aynı muhitte diğer gazeteci arkadaşlarım gibi haber aramaya devam ettiğim sırada bir kez daha karşılaştığım Nejat İşler’e soru sormak istediğim sırada küfürler ve hakaretlere devam etti. Fevri hareket ederek hiçbir zaman yaşamak istemediğim bir hadise yaşandı.  Yaşanan bu olaydan dolayı, çalıştığım kurumdan, Nejat İşler’den, kızımdan ve tüm kamuoyundan özür dilerim. Beni yakından tanıyan meslek arkadaşlarım ve yöneticilerim iyi bilirler ki uzun yıllar emek verdiğim magazin gazeteciliğinde asla böyle bir durum yaşamadım.  

En önemlisi, ben bir kız çocuğu babasıyım; evladımla alakalı sarf ettiği sözleri kaldıramadım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım ama evladımla ilgili sözleri sonrası böyle bir eylemde bulundum ve çalıştığım kurumu böyle bir olayla karşı karşıya bıraktığım için özür diliyorum.' açıklamasında bulundu.

