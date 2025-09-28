Röportaj İçin Israr Edip Nejat İşler Sinirlenince Kafa Atan Muhabirden Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz günlerde gece yarısı yaşanan gergin bir hadiseyle gündeme oturan Nejat İşler'in röportaj vermek istemeyince muhabirin kendisine kafa attığı ortaya çıkmıştı.
Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker, konuyla ilgili ilk kez konuştu, İşler'in kızına küfrettiğini, bu yüzden de dayanamadığını iddia etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir eğlence mekanından alkollü çıkan ünlü oyuncu Nejat İşler'in gece geç saatlerde muhabirle yaşadığı tartışma gündeme oturmuştu.
Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker konuyla ilgili sessizliğini bozarak ilk açıklamasını geçtiğimiz saatlerde yaptı.
