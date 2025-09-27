Röportaj İçin Israr Eden Muhabire Küfürlü Yanıt Vermişti: Muhabirin Nejat İşler’e Kafa Attığı Ortaya Çıktı
Nejat İşler’in gece geç saatlerde bir muhabirle olan tartışması gündeme damga vurmuştu. İşler, bir mekandan çıkarken röportaj yapmak için yanına gelen muhabire olan tavrıyla dikkat çekmişti. Muhabirin ısrarlı halleri karşısında sabrı tükenen İşler, küfürler savurmaya başlamıştı.
Şimdiyse olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Muhabirin Nejat İşler’e kafa attığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!
Muhabirin Nejat İşler’e kafa attığı görüntüler ise burada 👇
İşler’le röportaj yapabilmek için birkaç dakika boyunca ısrar eden muhabirin tartışma sonunda kafa attığı öğrenildi.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
