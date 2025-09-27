onedio
Röportaj İçin Israr Eden Muhabire Küfürlü Yanıt Vermişti: Muhabirin Nejat İşler’e Kafa Attığı Ortaya Çıktı

Röportaj İçin Israr Eden Muhabire Küfürlü Yanıt Vermişti: Muhabirin Nejat İşler’e Kafa Attığı Ortaya Çıktı

27.09.2025 - 22:23

Nejat İşler’in gece geç saatlerde bir muhabirle olan tartışması gündeme damga vurmuştu. İşler, bir mekandan çıkarken röportaj yapmak için yanına gelen muhabire olan tavrıyla dikkat çekmişti. Muhabirin ısrarlı halleri karşısında sabrı tükenen İşler, küfürler savurmaya başlamıştı.

Şimdiyse olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Muhabirin Nejat İşler’e kafa attığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!

Nejat İşler’in muhabire küfürle karşılık verdiği anlardan burada bahsetmiştik 👇

Muhabirin Nejat İşler’e kafa attığı görüntüler ise burada 👇

İşler’le röportaj yapabilmek için birkaç dakika boyunca ısrar eden muhabirin tartışma sonunda kafa attığı öğrenildi.

İşler’le röportaj yapabilmek için birkaç dakika boyunca ısrar eden muhabirin tartışma sonunda kafa attığı öğrenildi.

Olaya dair henüz bir gelişme yok. Herhangi bir hukuki süreç başlatılıp başlatılmayacağı açıklanmadı. Gözler Nejat İşler’den bir açıklama gelip gelmeyeceğinde.

