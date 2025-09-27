Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Güllü’nün Denge Kaybı Şikayetiyle Hastaneye Gittiği Ortaya Çıktı
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün hayatını kaybetmesiyle tüm Türkiye yasa boğuldu. Şarkılarıyla adını hafızalarımıza kazıyan Güllü’den gelen acı haberin ardından bugün cenaze işlemleri gerçekleşti.
Sanatçının geçtiğimiz hafta hastaneye gittiği öğrenildi. Kısa sürede gündem olan haber, ölüm sebebiyle bağdaştırıldı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü, henüz 51 yaşındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse sanatçının geçtiğimiz hafta hastaneye gittiği öğrenildi. 👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Allah rahmet eylesin mekanı CENNET olsun NURLARDA uyusun
alkol sigara insanı çok yaşlandırıyor farkında mısınız
Bu güllü mü?