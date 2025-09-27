onedio
Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Güllü'nün Denge Kaybı Şikayetiyle Hastaneye Gittiği Ortaya Çıktı

Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Güllü’nün Denge Kaybı Şikayetiyle Hastaneye Gittiği Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.09.2025 - 19:31

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün hayatını kaybetmesiyle tüm Türkiye yasa boğuldu. Şarkılarıyla adını hafızalarımıza kazıyan Güllü’den gelen acı haberin ardından bugün cenaze işlemleri gerçekleşti. 

Sanatçının  geçtiğimiz hafta hastaneye gittiği öğrenildi. Kısa sürede gündem olan haber, ölüm sebebiyle bağdaştırıldı. Gelin detaylara geçelim!

Güllü, henüz 51 yaşındaydı.

Güllü, henüz 51 yaşındaydı.

Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Yanında ise kızı ve arkadaşı vardı. Olay anına ilişkin görüntüler basına yansımıştı.

Şimdiyse sanatçının geçtiğimiz hafta hastaneye gittiği öğrenildi.

Şimdiyse sanatçının geçtiğimiz hafta hastaneye gittiği öğrenildi. 👇

Şikayeti ise denge kaybı yaşamasıydı. Güllü’nün menajeri şu sözleri dile getirdi: 

“Bu konuda net bir şey desem yanlış olur. Ama denge kaybı yaşadığı, tedavi gördüğünü ailesi, bizler, yakınları biliyoruz. Yıllar önce geçirdiği trafik kazasında beli kırılmıştı, zor toparlandı. Günlerce, aylarca yattı. Yürümesi bu anlamda da çok zordu. Bilemiyorum, acım çok büyük. Beni üzen bazı gazeteci köşe yazarları ağabeylerimiz, dostlarımız alkol demiş. Bu nedenle açıklama yapmak zorunda kaldım. Ha alkol almıyordu desem o da olmaz ama öyle kendini kaybedecek kadar o noktaya gelmezdi''

