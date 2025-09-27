Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Güllü’nün Denge Kaybı Şikayetiyle Hastaneye Gittiği Ortaya Çıktı

Şikayeti ise denge kaybı yaşamasıydı. Güllü’nün menajeri şu sözleri dile getirdi:

“Bu konuda net bir şey desem yanlış olur. Ama denge kaybı yaşadığı, tedavi gördüğünü ailesi, bizler, yakınları biliyoruz. Yıllar önce geçirdiği trafik kazasında beli kırılmıştı, zor toparlandı. Günlerce, aylarca yattı. Yürümesi bu anlamda da çok zordu. Bilemiyorum, acım çok büyük. Beni üzen bazı gazeteci köşe yazarları ağabeylerimiz, dostlarımız alkol demiş. Bu nedenle açıklama yapmak zorunda kaldım. Ha alkol almıyordu desem o da olmaz ama öyle kendini kaybedecek kadar o noktaya gelmezdi''