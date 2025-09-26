onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"İki Gün Önce Aradı" İlk Yapımcısı, Güllü'yle Son Konuşmasını Anlattı

"İki Gün Önce Aradı" İlk Yapımcısı, Güllü'yle Son Konuşmasını Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2025 - 21:27

Sanatçı Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün vefatının ardından ünlü isimler taziye mesajları yayınlanırken sanatçının ilk yapımcısı Şahin Özer, Güllü'yle son konuşmasını anlattı.

KAYNAK: Bi Bakalım/ Bi Kanal TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Arabeskin sevilen ismi Güllü, 52 yaşındayken evinin balkonundan düşerek vefat etti.

Arabeskin sevilen ismi Güllü, 52 yaşındayken evinin balkonundan düşerek vefat etti.

Güllü'nün son görüştüğü isimlerden olan ilk yapımıcısı Şahin Özer, Bi Bakalım adlı programa konuk oldu. Özer, Güllü'nün iki gün önce kendisini aradığını ve yeni bir şarkı yaptığını açıkladı.

“Bana ilk günkü heyecanla yola çıkalım dedi. Çok da güzel bir roman şarkısı yapmıştı. O şarkıyı söylerken, kızı ve kızının arkadaşlarının yanında oldukça neşeliyken belki de alkolün etkisiyle aşağı düşmüş. Kızı çok zor durumda. Çocuğu hastaneye kaldırmışlar.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın