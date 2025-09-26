onedio
Güllü'nün Hayatını Kaybettiği Apartmandaki Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2025 - 19:57

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, oturduğu evin 6. katından düşerek vefat etti. Güllü'nün düşmeden önceki son anları ve kızının feryat ettiği anlar oturduğu apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kamera kayıtlarını Show TV Ana Haber yayınladı.

KAYNAK: Show TV Ana Haber/ Uğur Alaattinoğlu

Arabeskin kraliçesi Güllü, gece saatlerinde oturduğu evin balkonundan düşerek vefat etti.

Güllü'nün son anlarına Show TV Ana Haber'den Uğur Alaattinoğlu ulaştı. Ana haber bülteninde Güllü'nün hayatını kaybettiği apartmanın güvenlik kamera kayıtları yayınlandı. Güllü'nün vefat etmeden önceki son anları ve kızı ile arkadaşının feryat ederek apartman sakinlerinden yardım istediği anlar kayıtlara yansıdı.

