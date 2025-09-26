Güllü'nün Hayatını Kaybettiği Apartmandaki Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, oturduğu evin 6. katından düşerek vefat etti. Güllü'nün düşmeden önceki son anları ve kızının feryat ettiği anlar oturduğu apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kamera kayıtlarını Show TV Ana Haber yayınladı.
KAYNAK: Show TV Ana Haber/ Uğur Alaattinoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabeskin kraliçesi Güllü, gece saatlerinde oturduğu evin balkonundan düşerek vefat etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın