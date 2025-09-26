Beyoncé ve Rihanna'ya Yeni Rakip: AI Şarkıcı Milyon Dolarlık Anlaşmaya İmza Attı
R&B sanatçısı Xania Monet, kısa süre önce milyonlarca dolarlık bir plak sözleşmesi imzaladı. Ancak küçük bir detay var: Kendisi gerçek bir insan değil...
Buyurun detaylara 👇
İlk başta düşününce, ipeksi sesiyle tanınan R&B sanatçısı Xania Monet’nin milyonlarca dolarlık bir plak anlaşması imzalaması hiç şaşırtıcı değil.
Monet, birçok plak şirketi arasındaki teklif savaşının ardından Hallwood Media ile 3 milyon dolarlık bir plak anlaşması imzaladı.
Ancak Monet'in milyon dolarlık bir anlaşma imzalaması, gerçek sanatçılar tarafından pek de hoş karşılanmadı.
Öte yandan Xania’nın dinleyicileri, sanatçının Beyoncé ve Rihanna’nın aşk hakkında söyledikleri güçlü sözlerdeki duyguyu birebir yansıttığını söylüyor.
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
