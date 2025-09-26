onedio
Beyoncé ve Rihanna'ya Yeni Rakip: AI Şarkıcı Milyon Dolarlık Anlaşmaya İmza Attı

Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 16:00

R&B sanatçısı Xania Monet, kısa süre önce milyonlarca dolarlık bir plak sözleşmesi imzaladı. Ancak küçük bir detay var: Kendisi gerçek bir insan değil...

Buyurun detaylara 👇

İlk başta düşününce, ipeksi sesiyle tanınan R&B sanatçısı Xania Monet’nin milyonlarca dolarlık bir plak anlaşması imzalaması hiç şaşırtıcı değil.

Ancak kendisinin gerçek bir insan olmadığını düşününce işin rengi değişiyor. 😅

ABD’de zaten bir numaralı hit şarkısı bulunan AI sanatçı, TikTok’ta 1 milyondan fazla beğeni, Instagram’da 110.000 takipçi ve Spotify’da aylık 500.000’den fazla dinleyiciye sahip.

Monet, birçok plak şirketi arasındaki teklif savaşının ardından Hallwood Media ile 3 milyon dolarlık bir plak anlaşması imzaladı.

Yapay zeka tarafından yaratılan sanatçı, aslında Mississippi doğumlu şair Talisha Jones’un eserinden esinlenerek oluşturuldu. Monet, şiirleri şarkılara dönüştürmek için yapay zeka kullanılarak yaratıldı. 

Xania Monet, ilk yapay zeka şarkıcısı da değil. Capitol Records’un rapçisi FN Meka ve son dönemde ortaya çıkan “sanal pop yıldızı” Mila Hayes de benzer örnekler arasında yer alıyor.

Ancak Monet'in milyon dolarlık bir anlaşma imzalaması, gerçek sanatçılar tarafından pek de hoş karşılanmadı.

Diğer sanatçılar, R&B yıldızları SZA ve Kehlani de dahil olmak üzere bu anlaşmayı sert bir şekilde eleştirdi. Peki neden mi? Çünkü Xania gerçek bir insan değil.

Kehlani,  bunu “saygısızlık” olarak nitelendirerek geçen hafta TikTok’ta öfkesini, “Milyonlarca dolarlık bir anlaşma imzalayan ve R&B albümleri listesinde ilk 5’te yer alan bir AI R&B sanatçısı var ama bu kişi hiçbir iş yapmıyor” sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan Xania’nın dinleyicileri, sanatçının Beyoncé ve Rihanna’nın aşk hakkında söyledikleri güçlü sözlerdeki duyguyu birebir yansıttığını söylüyor.

Bir yanda durumu eleştiren haklı ve “gerçek” sanatçılar, diğer yanda ise AI şarkıcıyı dinlemekten keyif alan dinleyiciler var.

Siz hangi taraftasınız?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
