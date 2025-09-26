Beyoncé ve Rihanna'ya Yeni Rakip: AI Şarkıcı Milyon Dolarlık Anlaşmaya İmza Attı

Diğer sanatçılar, R&B yıldızları SZA ve Kehlani de dahil olmak üzere bu anlaşmayı sert bir şekilde eleştirdi. Peki neden mi? Çünkü Xania gerçek bir insan değil.

Kehlani, bunu “saygısızlık” olarak nitelendirerek geçen hafta TikTok’ta öfkesini, “Milyonlarca dolarlık bir anlaşma imzalayan ve R&B albümleri listesinde ilk 5’te yer alan bir AI R&B sanatçısı var ama bu kişi hiçbir iş yapmıyor” sözleriyle dile getirdi.