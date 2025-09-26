Doktorlara Kötü Haber: Yapay Zeka ile 20 Yıl Sonraki Hastalığınızı Öğrenebilirsiniz
Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz geleceği tahmin edebilen robotlara her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bilim insanları, yapay zeka ile önümüzdeki 20 yıl içinde yüzlerce hastalığı öngörebilen bir sistem geliştirdi. Peki siz kendi geleceğinizi bilmek ister miydiniz?
Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (EMBL), Alman Kanser Araştırma Merkezi ve Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka ile önümüzdeki 20 yıl içinde kanserden kalp krizine kadar yüzlerce hastalığı öngörebilen bir sistem geliştirdi.
Yeni yapay zeka modeli Delphi-2M, milyonlarca tıbbi kayıt üzerinden adeta geleceğinizi tahmin edebiliyor.
Elbette bu teknoloji kusursuz değil.
Ancak bilim insanları, bu teknolojinin ilerleyen yıllarda biyobelirteçler, genetik bilgiler ve görüntüleme verileriyle birleşerek gerçek anlamda kişiselleştirilmiş bir sağlık kılavuzuna dönüşebileceğini söylüyor.
