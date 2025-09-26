Doktorlara Kötü Haber: Yapay Zeka ile 20 Yıl Sonraki Hastalığınızı Öğrenebilirsiniz

Sigara, alkol, kilo gibi yaşam tarzı faktörlerini ve geçmiş tıbbi olayları inceleyen sistem, hastalık riskinizi adeta hava durumu tahmini gibi yüzdelik oranlarla sunuyor. Araştırmada, İngiltere Biobank’tan 400 bin, Danimarka ulusal hasta kayıtlarından ise 1,9 milyon kişinin verileri kullanıldı.

EMBL’den Profesör Ewan Birney, “Bu teknoloji sayesinde muayenehaneye girdiğinizde doktorunuz size geleceğinizdeki dört büyük riskinizi gösterebilir ve bunları önlemek için yapabileceklerinizi anlatabilir” diyor. Kilo vermek ve sigarayı bırakmak gibi klasik tavsiyeler çoğu kişi için aynı olsa da, bazı hastalıklar için çok daha özel önlemler de mümkün olacak.