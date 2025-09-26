onedio
Doktorlara Kötü Haber: Yapay Zeka ile 20 Yıl Sonraki Hastalığınızı Öğrenebilirsiniz

Yapay Zeka Doktor
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 14:52

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz geleceği tahmin edebilen robotlara her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bilim insanları, yapay zeka ile önümüzdeki 20 yıl içinde yüzlerce hastalığı öngörebilen bir sistem geliştirdi. Peki siz kendi geleceğinizi bilmek ister miydiniz?

Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (EMBL), Alman Kanser Araştırma Merkezi ve Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka ile önümüzdeki 20 yıl içinde kanserden kalp krizine kadar yüzlerce hastalığı öngörebilen bir sistem geliştirdi.

Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu yeni teknoloji, bireylerin yalnızca mevcut sağlık durumlarını değil, aynı zamanda yaşam tarzı ve geçmiş tıbbi kayıtlarına dayalı olarak gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri de analiz ediyor.

Uzmanlar, modelin yüksek riskli hastaları erken tespit ederek hastalıkların ilerlemeden önlenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Yeni yapay zeka modeli Delphi-2M, milyonlarca tıbbi kayıt üzerinden adeta geleceğinizi tahmin edebiliyor.

Sigara, alkol, kilo gibi yaşam tarzı faktörlerini ve geçmiş tıbbi olayları inceleyen sistem, hastalık riskinizi adeta hava durumu tahmini gibi yüzdelik oranlarla sunuyor. Araştırmada, İngiltere Biobank’tan 400 bin, Danimarka ulusal hasta kayıtlarından ise 1,9 milyon kişinin verileri kullanıldı.

EMBL’den Profesör Ewan Birney, “Bu teknoloji sayesinde muayenehaneye girdiğinizde doktorunuz size geleceğinizdeki dört büyük riskinizi gösterebilir ve bunları önlemek için yapabileceklerinizi anlatabilir” diyor. Kilo vermek ve sigarayı bırakmak gibi klasik tavsiyeler çoğu kişi için aynı olsa da, bazı hastalıklar için çok daha özel önlemler de mümkün olacak.

Elbette bu teknoloji kusursuz değil.

Model, tip 2 diyabet ve kalp krizinde başarılı olsa da, enfeksiyon gibi ani gelişen hastalıkları öngörmekte zorlanıyor. Uzmanlar, modelin eğitim verilerindeki önyargıları tekrar edebileceğini ve sonuçların kesin olarak algılanmaması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca yaş, etnik köken ve sağlık altyapısı gibi faktörler hala önemli sınırlamalar arasında. Uzmanlar, herkesin bu teknolojiye eşit erişebilmesi için dijital altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ancak bilim insanları, bu teknolojinin ilerleyen yıllarda biyobelirteçler, genetik bilgiler ve görüntüleme verileriyle birleşerek gerçek anlamda kişiselleştirilmiş bir sağlık kılavuzuna dönüşebileceğini söylüyor.

Eğer bu öngörüler gerçekleşirse, yalnızca bireyler değil, toplumların sağlık sistemi de geleceği bugünden planlayabilecek. 

Belki de çok yakında doktor muayeneleri, “Gelecekte sizi neler bekliyor?” sorusunun yanıtıyla başlayacak. Kısacası, sağlık teknolojisinin yeni çağı kapıda… Peki siz geleceğinizi öğrenmeye hazır mısınız?

