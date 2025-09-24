Gençlerde Kanser Vakalarının Artışının Arkasındaki Nedenler

Erken teşhis yöntemleri nasıl geliştirilmeli? Yapay zeka gibi teknolojiler büyük veriyle birleştirilip genç yetişkinlerde kanserin ipuçlarını yakalayabilir mi? Devletler, önleyici sağlık stratejilerini güncelleyerek yeni nesilleri nasıl koruyabilir?

Bir gerçek var ki, kanser artık sadece yaşlılığın değil, gençliğin de gündeminde. Bu yüzden hem sağlık sistemlerinin kapasitesi hem de politikaların öncelikleri yeniden şekillenmek zorunda. Çünkü önümüzdeki yıllarda kanserle mücadele, hiç olmadığı kadar genç bir yüzle karşımıza çıkacak.