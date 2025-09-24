Gençlerde Kanser Vakalarının Artışının Arkasındaki Nedenler
Kaynak: https://www.health.org.uk/features-an...
Eskiden kanser denildiğinde akla daha çok ileri yaşlar gelirdi. Ancak son yıllarda bu tablo değişmeye başladı. Özellikle 50 yaş altındaki kişilerde kanser vakalarında dikkat çekici bir artış söz konusu. Peki bu durumun altında yatan sebep ne?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve yayılmasıyla ortaya çıkan, yüzlerce farklı türü olan ciddi bir hastalıktır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya genelinde yapılan geniş kapsamlı bir araştırma da bunu doğruluyor.
Peki bu ani yükselişin ardındaki sebep ne olabilir? Uzmanların üzerinde durduğu iki büyük ihtimal var.
İkinci ihtimal ise çevresel faktörler. Günlük hayatımızda maruz kaldığımız mikroplastikler.
Tüm bu gelişmeler, sağlık sektörünün geleceği açısından da önemli sorular doğuruyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın