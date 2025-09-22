Yeni Araştırma: Sigara, Ölümcül Kanser Türüne Yakalanma Riskini Katlıyor

Özellikle genç kadınlar arasında vaka oranları %200’e varan bir patlama yaşandı. Uzmanlar, obezite ve çevresel faktörlerin bu yükselişte etkili olabileceğini belirtiyor.

Erken teşhis hayat kurtarabiliyor, bu yüzden bazı belirtilere dikkat etmek önemli. Ciltte ve göz aklarında sararma, nedensiz kilo kaybı, süregelen hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikâyetler ihmal edilmemeli. Ayrıca koyu renkli idrar ve sürekli kaşıntı da göz ardı edilmemesi gereken işaretler arasında.