Yeni Araştırma: Sigara, Ölümcül Kanser Türüne Yakalanma Riskini Katlıyor
Sigara içmek yalnızca akciğerleri değil, pankreası da tehdit ediyor. ‘Sessiz katil’ olarak bilinen pankreas kanseri, son yıllarda giderek daha sık görülüyor. Uzmanlar uyarıyor: Belirtilerin erken fark edilmesi hayat kurtarabilir.
Sigaranın akciğer kanseriyle ilişkisi uzun süredir biliniyor. Ancak yeni araştırmalar, bu alışkanlığın çok daha sinsi bir tehdidi tetiklediğini gösteriyor.
Pankreas kanseri genellikle 75 yaş üstünde görülse de, son yıllarda gençlerde de hızlı bir artış dikkat çekiyor.
Peki pankreas kanserini bu kadar tehlikeli kılan şey nedir?
Michigan Üniversitesi’nden Prof. Timothy Frankel ve ekibi, sigaradaki toksinlerin pankreas tümörleri üzerindeki etkilerini inceledi.
Araştırmacılar, sigaranın yarattığı zararlı etkinin özel inhibitörlerle durdurulabileceğini ortaya koydu.
