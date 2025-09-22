onedio
Yeni Araştırma: Sigara, Ölümcül Kanser Türüne Yakalanma Riskini Katlıyor

Ömer Faruk Kino
22.09.2025 - 15:42

Sigara içmek yalnızca akciğerleri değil, pankreası da tehdit ediyor. ‘Sessiz katil’ olarak bilinen pankreas kanseri, son yıllarda giderek daha sık görülüyor. Uzmanlar uyarıyor: Belirtilerin erken fark edilmesi hayat kurtarabilir.

Sigaranın akciğer kanseriyle ilişkisi uzun süredir biliniyor. Ancak yeni araştırmalar, bu alışkanlığın çok daha sinsi bir tehdidi tetiklediğini gösteriyor.

'Sessiz katil' olarak bilinen pankreas kanseri, her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Üstelik araştırmalar son yıllarda vakaların hızlaca arttığını gösteriyor. Uzmanlar, 2040’a kadar dünya genelinde 201 bin yeni pankreas kanseri vakası görülebileceğini öngörüyor.

Pankreas kanseri genellikle 75 yaş üstünde görülse de, son yıllarda gençlerde de hızlı bir artış dikkat çekiyor.

Özellikle genç kadınlar arasında vaka oranları %200’e varan bir patlama yaşandı. Uzmanlar, obezite ve çevresel faktörlerin bu yükselişte etkili olabileceğini belirtiyor.

Erken teşhis hayat kurtarabiliyor, bu yüzden bazı belirtilere dikkat etmek önemli. Ciltte ve göz aklarında sararma, nedensiz kilo kaybı, süregelen hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikâyetler ihmal edilmemeli. Ayrıca koyu renkli idrar ve sürekli kaşıntı da göz ardı edilmemesi gereken işaretler arasında.

Peki pankreas kanserini bu kadar tehlikeli kılan şey nedir?

Pankreas kanseri tehlikeli kılan en büyük unsur, kanserin çoğu zaman geç fark ediliyor olması. Çünkü belirtileri sıklıkla başka rahatsızlıklarla karıştırılıyor. Sarılık, iştahsızlık, kilo kaybı veya basit hazımsızlık şikâyetleri… Ancak bu şikâyetlerin arkasında ölümcül bir tablo yatabiliyor.

Michigan Üniversitesi’nden Prof. Timothy Frankel ve ekibi, sigaradaki toksinlerin pankreas tümörleri üzerindeki etkilerini inceledi.

Deneyler sonucunda sigara dumanındaki kimyasallar, tümörlerin hem büyümesini hızlandırıyor hem de vücudun diğer bölgelerine yayılmasını kolaylaştırıyordu.

Durum bağışıklık sistemi devreye girdiğinde daha da karmaşıklaşıyor. T-regülatör hücreleri (Treg) adı verilen bağışıklık hücreleri, bir yandan tümörle savaşması gereken savunmayı zayıflatıyor, diğer yandan kanserin büyümesini destekleyen IL22 proteini üretiyor. Yani sigara, pankreas kanserine adeta “çifte darbe” indiriyor.

Araştırmacılar, sigaranın yarattığı zararlı etkinin özel inhibitörlerle durdurulabileceğini ortaya koydu.

Prof. Frankel, “Bu süper baskılayıcı hücreleri etkisiz hale getirebilirsek, vücudun kendi bağışıklık gücünü serbest bırakabiliriz” diyor. Bu da, pankreas kanserinde bugüne kadar etkisiz kalan immünoterapi yöntemlerinin artık daha başarılı olabileceği anlamına geliyor.

