Kaydırırken Dikkat! Tuvalette Telefon Kullanmanın Gizli Sağlık Riski

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 13:22

Tuvalete girince boş durmamak için telefonunu yanına alanlardan mısın? O zaman seni uyarmaya geldik... Yeni araştırmalar, tuvalette otururken telefonunu kullanan kişilerin hemoroid gelişme olasılığının %46 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.healthline.com/health-new...
Tuvalette telefon kullanmak günümüzde oldukça yaygın bir alışkanlık haline geldi.

Çoğu kişi sosyal medyada gezinirken, haber okurken veya mesaj yanıtlarken farkında olmadan tuvalette uzun süre vakit geçiriyor. Bu durum eğlenceli görünebilir, ancak sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getirebiliyor.

Yeni araştırmalar, tuvalette telefon kullanan kişilerin hemoroid geliştirme riskinin %46 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Bulgular, uzun süre ekran kaydırmanın rektal damarlardaki basıncı artırdığını ve bu durumun hemoroid oluşumunu kolaylaştırdığını gösteriyor. Uzmanlara göre kabızlık, ıkınma ve uzun süre oturmak da bu rahatsızlığın gelişiminde önemli rol oynuyor.

Neden mi? Çünkü telefonla oyalanmak, tuvalette geçirilen zamanı normalden çok daha fazla uzatır...

3–5 dakikada bitmesi gereken süreç, bazen 15–20 dakikaya kadar çıkabilir. Bu ekstra süre, damarlara binen baskıyı artırarak hemoroid riskini yükseltir. Yani telefon doğrudan hemoroide yol açmaz, ama dolaylı olarak oluşma ihtimalini güçlendirir.

Hemoroidden korunmak için tuvalette telefonu bırakmak önemli bir adım.

Daha fazla lif tüketmek, bol su içmek, düzenli hareket etmek ve tuvalette ekran kaydırmayı azaltmak gibi basit yaşam tarzı değişiklikleri ise riski azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Bizden demesi...

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
Diğdem Çakır

o sırada 45 dakikadan aşağı çıkmayan dedem 😅

Thistle

Telefonsuz tuvalete gidemem. Sıkılırım. Ne yapalım, Ozzy Osbourne gibi dizlerimize gülen surat dövmesi mi yaptıralım?

yoksunn

önceden de gazete veya mecmua ile giriliyordu