Kaydırırken Dikkat! Tuvalette Telefon Kullanmanın Gizli Sağlık Riski
Tuvalete girince boş durmamak için telefonunu yanına alanlardan mısın? O zaman seni uyarmaya geldik... Yeni araştırmalar, tuvalette otururken telefonunu kullanan kişilerin hemoroid gelişme olasılığının %46 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.
Tuvalette telefon kullanmak günümüzde oldukça yaygın bir alışkanlık haline geldi.
Yeni araştırmalar, tuvalette telefon kullanan kişilerin hemoroid geliştirme riskinin %46 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
Neden mi? Çünkü telefonla oyalanmak, tuvalette geçirilen zamanı normalden çok daha fazla uzatır...
Hemoroidden korunmak için tuvalette telefonu bırakmak önemli bir adım.
o sırada 45 dakikadan aşağı çıkmayan dedem 😅
Telefonsuz tuvalete gidemem. Sıkılırım. Ne yapalım, Ozzy Osbourne gibi dizlerimize gülen surat dövmesi mi yaptıralım?
önceden de gazete veya mecmua ile giriliyordu