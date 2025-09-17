Kaydırırken Dikkat! Tuvalette Telefon Kullanmanın Gizli Sağlık Riski

Bulgular, uzun süre ekran kaydırmanın rektal damarlardaki basıncı artırdığını ve bu durumun hemoroid oluşumunu kolaylaştırdığını gösteriyor. Uzmanlara göre kabızlık, ıkınma ve uzun süre oturmak da bu rahatsızlığın gelişiminde önemli rol oynuyor.