Dilinizin Üzerindeki Bu Şekillere Dikkat: Coğrafik Dil Nedir?

Ancak bazı durumlarda asitli, baharatlı veya sıcak yiyeceklere karşı hassasiyet olabilir.

Çünkü coğrafik dilde, dil yüzeyindeki tat tomurcukları ve koruyucu tabaka bazı bölgelerde incelmiş ya da kaybolmuş olur. Bu açık kalan alanlar, sinir uçlarını daha savunmasız hale getirir. Dolayısıyla asitli, baharatlı ya da çok sıcak yiyecekler bu hassas bölgelere temas ettiğinde yanma, acıma veya batma hissi oluşabilir.