Dilinizin Üzerindeki Bu Şekillere Dikkat: Coğrafik Dil Nedir?
Dil sağlığı çoğumuzun pek üzerine düşündüğü bir şey değil. Ama eğer dilinizin üzerinde farklı şekiller fark ettiyseniz, bunun adı büyük ihtimalle ‘coğrafik dil’.
Peki nedir bu coğrafik dil, zararlı mıdır, tedavisi var mıdır? Gelin bakalım... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dil sağlığının değerini maalesef diş sağlığı kadar bilmiyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilinizin yüzeyinde düzensiz kırmızı ve beyaz adacıklar mı fark ediyorsunuz? İşte bunun adı coğrafik dil; peki nedir, neden oluşur?
Korkutucu görünse de coğrafik dil genellikle ciddi bir hastalık değildir, çoğu kişide ağrı ya da başka bir şikayet yaratmaz.
Nedenine gelecek olursak... Coğrafik dilin kesin nedeni tam olarak bilinmiyor.
Cleveland Clinic’in tahminine göre dünya genelinde insanların yaklaşık %3’ünde 'coğrafik dil' adı verilen durum görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki nasıl geçer coğrafik dil? Aslında genelde özel bir tedaviye gerek yoktur çünkü zararsızdır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İçerik Editörü
Tüm içerikleri
Yorum Yazın