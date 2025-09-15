onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ailemizin Biricik Gloria'sı Sofia Vergara'nın Emmy Ödülleri'ne Katılmama Sebebi Sevenlerini Endişelendirdi

Ailemizin Biricik Gloria'sı Sofia Vergara'nın Emmy Ödülleri'ne Katılmama Sebebi Sevenlerini Endişelendirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Onedio Üyesi
15.09.2025 - 14:04

Geçtiğimiz akşam 77. Emmy Ödülleri gerçekleşti. 'Dizilerin Oscar töreni' olarak da bilinen geceye, Modern Family dizisinde Gloria karakteriyle tanıyıp sevdiğimiz Sofia Vergara katılamadı. Yaşadığı sağlık durumundan kaynaklı katılamadığını belirten ünlü oyuncu, sevenlerini endişelendirdi.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy's, Los Angeles'ta düzenlenen törenle geçtiğimiz akşam sahiplerini buldu.

Dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy's, Los Angeles'ta düzenlenen törenle geçtiğimiz akşam sahiplerini buldu.

Televizyon dünyasının en başarılı yapımlarını, oyuncularını ve yaratıcı ekiplerini ağırlayan bu büyük organizasyon, her yıl olduğu gibi yine kırmızı halıdan başlayarak dünya basınının ilgi odağı haline geldi. Hollywood’un parıltılı isimleri, şıklık yarışına girdikleri kostümleriyle adeta moda şölenine dönüşen gecede boy gösterdi.

Ödül töreninde gözler ise güzeller güzeli oyuncu Sofia Vergara'yı aradı.

Ödül töreninde gözler ise güzeller güzeli oyuncu Sofia Vergara'yı aradı.

Ödül töreninde izleyicilerin ve basının gözleri, her zaman enerjisi, gülüşü ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sofia Vergara’yı aradı. Modern Family dizisindeki ikonik rolüyle milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncunun törene katılmaması büyük bir merak konusu oldu.

Vegara sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamasıyla gözünün son durumunu paylaştı. 👇

Vegara sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamasıyla gözünün son durumunu paylaştı. 👇

77. Emmy Ödül Töreni’ne, yaşadığı gözündeki alerjik reaksiyon nedeniyle katılamadığını söyledi. Oyuncu, esprili bir dille yaptığı paylaşımda, “Emmy törenine gidemedim ama acile gittim” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle hem yaşadığı talihsizliği takipçileriyle paylaştı hem de sevenlerini endişelendirmemeye çalıştı.

Bunlar hep nazar... Bize de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek düşer.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Onedio Üyesi
İçerik Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın