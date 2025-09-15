Ailemizin Biricik Gloria'sı Sofia Vergara'nın Emmy Ödülleri'ne Katılmama Sebebi Sevenlerini Endişelendirdi
Geçtiğimiz akşam 77. Emmy Ödülleri gerçekleşti. 'Dizilerin Oscar töreni' olarak da bilinen geceye, Modern Family dizisinde Gloria karakteriyle tanıyıp sevdiğimiz Sofia Vergara katılamadı. Yaşadığı sağlık durumundan kaynaklı katılamadığını belirten ünlü oyuncu, sevenlerini endişelendirdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy's, Los Angeles'ta düzenlenen törenle geçtiğimiz akşam sahiplerini buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ödül töreninde gözler ise güzeller güzeli oyuncu Sofia Vergara'yı aradı.
Vegara sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamasıyla gözünün son durumunu paylaştı. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İçerik Editörü
Tüm içerikleri
Yorum Yazın