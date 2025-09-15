Ailemizin Biricik Gloria'sı Sofia Vergara'nın Emmy Ödülleri'ne Katılmama Sebebi Sevenlerini Endişelendirdi

77. Emmy Ödül Töreni’ne, yaşadığı gözündeki alerjik reaksiyon nedeniyle katılamadığını söyledi. Oyuncu, esprili bir dille yaptığı paylaşımda, “Emmy törenine gidemedim ama acile gittim” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle hem yaşadığı talihsizliği takipçileriyle paylaştı hem de sevenlerini endişelendirmemeye çalıştı.

Bunlar hep nazar... Bize de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek düşer.