Eurovision'da Boykot Büyüyor: İsrail'e İki Seçenek Sunuldu!
Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail tartışmaları giderek büyüyor. İspanya, İrlanda, Slovenya, İzlanda, Belçika ve Hollanda, Avrupa Yayın Birliği’ne res çekerek “İsrail varsa biz yokuz” dedi. Art arda gelen boykot açıklamaları sonrası Eurovision yönetimi krizi çözmek için düğmeye bastı. İsrail’e iki seçenek sunuldu.
İşte detaylar…
Her yıl milyonları ekran başına kilitleyen Eurovision Şarkı Yarışması, bu kez şarkılardan çok siyasi krizlerle gündemde.
İsrail’in yarışmaya katılmasına karşı çıkan ülkelerin sayısı giderek artıyor.
Boykot dalgası büyürken Eurovision yönetiminden kritik bir adım geldi.
