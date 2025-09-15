Eurovision'da Boykot Büyüyor: İsrail'e İki Seçenek Sunuldu!

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail’e iki seçenek sundu: Ya bir yıl yarışmadan çekilmek ya da tarafsız bayrak altında sahneye çıkmak. Şimdi herkesin merak ettiği soru şu: İsrail bu şartları kabul edecek mi, yoksa 2026 Eurovision çok daha büyük bir krize mi sahne olacak? Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.