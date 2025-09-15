onedio
Eurovision'da Boykot Büyüyor: İsrail'e İki Seçenek Sunuldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.09.2025 - 13:39

Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail tartışmaları giderek büyüyor. İspanya, İrlanda, Slovenya, İzlanda, Belçika ve Hollanda, Avrupa Yayın Birliği’ne res çekerek “İsrail varsa biz yokuz” dedi. Art arda gelen boykot açıklamaları sonrası Eurovision yönetimi krizi çözmek için düğmeye bastı. İsrail’e iki seçenek sunuldu.

İşte detaylar…

Her yıl milyonları ekran başına kilitleyen Eurovision Şarkı Yarışması, bu kez şarkılardan çok siyasi krizlerle gündemde.

2026 Eurovision’un Mayıs ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılması planlanıyor. 70. yıl özelinde düzenlenecek bu büyük organizasyon normalde müzik coşkusuyla anılırken, İsrail meselesi yüzünden tartışmaların odağına dönmüş durumda. Çünkü İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma yönelik tepkiler sadece siyasette değil, Eurovision sahnesinde de yankılanıyor.

İsrail’in yarışmaya katılmasına karşı çıkan ülkelerin sayısı giderek artıyor.

İlk resti çeken İspanya oldu. Ardından İrlanda, İzlanda, Hollanda, Belçika İsrail'in olması halinde yarışmaya katılmayacaklarını duyurdu.

Rest çeken ülkelerin açıklamalarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Boykot dalgası büyürken Eurovision yönetiminden kritik bir adım geldi.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail’e iki seçenek sundu: Ya bir yıl yarışmadan çekilmek ya da tarafsız bayrak altında sahneye çıkmak. Şimdi herkesin merak ettiği soru şu: İsrail bu şartları kabul edecek mi, yoksa 2026 Eurovision çok daha büyük bir krize mi sahne olacak? Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

