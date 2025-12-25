Tadına Doyamıyorlar: Ayı Eti Restoranların Menüsüne Girdi

2025 yılında Japonya’da ayı saldırıları gündemin bir numaralı konusu oldu. Ayı saldırıları nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi. Ayılar, yaşam alanlarının küçülmesi ve yiyecek bulamama nedeniyle yerleşim yerlerine kadar geldi. Japon hükümeti ise bu saldırıları azaltmak için hayvan hakları savunucularının tepkisini çeken bir karar aldı.

Hükümet, tehlike oluşturan ayılara karşı ateş etme izni verdi. Kararla 6 ayda 9 binde fazla ayı katledildi.