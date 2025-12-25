onedio
Tadına Doyamıyorlar: Ayı Eti Restoranların Menüsüne Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2025 - 11:44

Japonya’da 2025 yılında 13 kişi ayı saldırısında yaşamını yitirdi. Ayı saldırılarıyla karşı karşıya gelen ülkede resmen yeni bir akım doğdu: Ayı eti yemek... Dünya gazetesinde yer alan habere göre Japonya restoranlarının menüsüne ayı eti girdi. Ayı eti siparişleri ise hızla tükeniyor.

Japonya'da ayı saldırıları arttı. Hükümet, 9 binden fazla ayıyı öldürdü.

2025 yılında Japonya’da ayı saldırıları gündemin bir numaralı konusu oldu. Ayı saldırıları nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi. Ayılar, yaşam alanlarının küçülmesi ve yiyecek bulamama nedeniyle yerleşim yerlerine kadar geldi. Japon hükümeti ise bu saldırıları azaltmak için hayvan hakları savunucularının tepkisini çeken bir karar aldı. 

Hükümet, tehlike oluşturan ayılara karşı ateş etme izni verdi. Kararla 6 ayda 9 binde fazla ayı katledildi.

Japonya'da restoranlar ayı eti taleplerine yetişemiyor.

Öldürülen ayılar restoranlara satılmaya başlandı. Restoranlar menülerine ayı eti eklemeye başladı. Japonlar arasında adeta trend haline gelen ayı eti yemek ülkede hızla yayıldı. Restoranlar ise ayı eti stoklarının hızla bittiğini dile getirirken siparişlere yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.

