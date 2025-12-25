onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'de Milyonlarca Telefon 1 Ocak'tan Sonra Çalışmayacak

Türkiye'de Milyonlarca Telefon 1 Ocak'tan Sonra Çalışmayacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.12.2025 - 11:22

2025 yılının sonuna yaklaşmamızla 'Kullanılmayan telefonlar kapanacak mı?' sorusu tekrar akıllara geldi. Uzun yıllardır IMEI klonlamaya karşı önlemler alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2024 yılında bir takvim yılı boyunca sinyal vermeyen akıllı telefonların IMEI numaralarının iptal edileceğini duyurmuştu. Uygulamaya göre 2025 yılı içerisinde hiç sinyal almayan ve açılmadığı anlaşılan cep telefonları 2026 itibariyle çalışmayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 milyon akıllı cihazı etkilemesi bekleniyor.

3 milyon akıllı cihazı etkilemesi bekleniyor.

2025 yılı içerisinde sinyal alınamayan yüz binlerce telefonun arama yapma arama alma veya SMS gönderme gibi özellikleri çalışmayacak. IMEI numaraları iptal edilecek telefonlardan diğer işlemler yapılabilecek.

Genellikle "yedek telefon" olarak kullanılıyorlar.

Genellikle "yedek telefon" olarak kullanılıyorlar.

Uzmanlara göre bu gibi durumlardan kaçınmak için yılda en az bir kere SIM kartı takarak sinyal almak ve telefonun en az 5 dakika boyunca açık kalması şart. Kısıtlamadan etkilenen akıllı cihazı olanların ise e-devlet'ten yeniden aktifleştirmek için başvuru yapması isteniyor. Bakanlık yetkililerine göre bu uygulamayla IMEI klonlama ve telefonların yasa dışı işlemlerde kullanılmasına karşı etkili olduğu belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın