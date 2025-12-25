Türkiye'de Milyonlarca Telefon 1 Ocak'tan Sonra Çalışmayacak
2025 yılının sonuna yaklaşmamızla 'Kullanılmayan telefonlar kapanacak mı?' sorusu tekrar akıllara geldi. Uzun yıllardır IMEI klonlamaya karşı önlemler alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2024 yılında bir takvim yılı boyunca sinyal vermeyen akıllı telefonların IMEI numaralarının iptal edileceğini duyurmuştu. Uygulamaya göre 2025 yılı içerisinde hiç sinyal almayan ve açılmadığı anlaşılan cep telefonları 2026 itibariyle çalışmayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 milyon akıllı cihazı etkilemesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genellikle "yedek telefon" olarak kullanılıyorlar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın