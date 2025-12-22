onedio
Sürücülerin Kış Aylarındaki Kabusu Araç Camlarındaki Buğuyu Çözmenin Altın Kuralları

Oğuzhan Kaya
22.12.2025 - 14:52

Yılın en soğuk dönemlerinden birine girmemizle birlikte araç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri yeniden gün yüzüne çıktı; Görüş mesafesini düşürerek yol güvenliğini riske atan cam buğulanması. Aceleyle çalıştırılan araçlarda oluşan buğu aynı zamanda trafik güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye atan etmenler arasında. 

Peki kışın araçlarda buğu nasıl önlenir? Buğu en hızlı nasıl temizlenir? Kış aylarında görüş mesafesi nasıl korunur?

Klima sıcak değil kuru hava demektir

Pek çok sürücü soğuklarda için klimayı açmaktan çekinse de buğunun oluşmasının temel nedeni araç içindeki nemdir. Klimayı (A/C) çalıştırmak, havayı kurutarak nemi emer.

Bu tuş önemli!

Araç içindeki hava sirkülasyon düğmesini kapalı tutun. İçerideki havayı sürekli döndürmek, nefesinizdeki nemin dahi içeride hapsolmasına neden olur. Dışarıdan taze hava girişine izin vermek içerideki nem dengesini korur. Unutmayın, önemli olan ısı değil nemi araçtan atmak.

Cam temizliği mühim...

Eğer camlarınız tozlu ve kirliyse bu su damlacıklarının tutunması için adeta aranan ortamı oluşturur. Bu yüzden camların iç yüzeylerini mikrofiber bezlerle silmek buğu oluşumunu geciktirir. Ayrıca tıraş köpüğü veya sirke gibi maddelerle de iç yüzeylerin temizlenmesi buğu oluşumunu yavaşlatır.

Nem hiç beklemediğiniz bir yerden geliyor olabilir;

Araç içindeki paspaslar veya içeride unutulmuş ıslak bir mont araç için adeta nem üreten bir fabrikaya dönüşebilir. O yüzden aracı soğuklarda da olsa havalandırmakta, nemli eşyaları unutmamakta ve paspas temizliğine önem göstermekte fayda var.

