Duygusal Zekası Yüksek Çocukların Yaptığı 6 Sinir Bozucu Davranış

Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını fark edebilmesi, onları doğru şekilde ifade edebilmesi ve başkalarının duygularını anlayarak buna uygun davranabilmesidir. Yani sadece 'empati' yapabilmek değildir. Kişinin duygusal zekası yüksek olduğu zaman, o duyguyla ne yapacağını da bilir.

Duygusal zekanın doğuştan gelen bir yönü olsa da büyük ölçüde öğrenilerek ve deneyimle gelişir. Özellikle çocuklukta atılan adımlar, ileriki yaşamı güçlü biçimde etkiler. Çocuklar, duygularını fark etmeyi öğrendiğinde, onları bastırmadığında, empati yapmayı öğrendiğinde, sorun çözme fırsatı sunulduğunda ve yargılanmadığında duygusal zekasını geliştirecektir.

Çocuklarda duygusal zekaya işaret eden diğer belirtiler ise şu şekilde;