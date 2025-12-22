onedio
Duygusal Zekası Yüksek Çocukların Yaptığı 6 Sinir Bozucu Davranış

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 14:17

Bazı çocuklara daha 'yaramaz' dediğiniz olmuştur. Bir türlü yerlerinde duramaz, oradan oraya koşturur ve ebeveynlerini de fazlasıyla yorarlar. Bu çocukların enerjileri sanki bir türlü bitmez! Bitmeyen bir diğer şey de sorularıdır. Bir şeyi yapmalarını istemediğinizde onlara nedenlerini de açıklamanız gerekir. Eğer kendilerine mantıklı gelirse ancak o zaman yapmayı bırakırlar.

Peki bu 'yaramaz' dediğimiz çocuklara psikoloji ne diyor?

İşte duygusal zekası yüksek çocukların yaptığı 6 davranış!

Duygusal zekası yüksek çocukların davranışları da farklı oluyor.

Onları ilk gördüğünüzde 'yaramaz' veya 'büyümüş de küçülmüş' diye tanımlayabilirsiniz. Halbuki psikoloji, sizi sınayan bu davranışların aslında merak, duygusal farkındalık, özgüven ve güçlü iletişim becerilerinin işareti olduğunu söylüyor. Yetişkinlikte pek çok kişinin sahip olmayı istediği bu 'zor' özellikler çocukluk çağında ortaya çıkınca ise farklı şekillerde kendini gösteriyor. 

Duygusal zekası yüksek olan çocuklar;

  • Her şeye 'neden' diye sorar

  • Yanlışınızı görünce hemen söyler

  • Aynı hikayeyi defalarca anlatır

  • Kızgın olmadığınızı söyleseniz bile kızıp kızmadığını defalarca sorar

  • Konuşmaları kelimesi kelimesine tekrarlar

  • Yaptıkları her şeyi anlatır

Peki duygusal zeka ne demek?

Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını fark edebilmesi, onları doğru şekilde ifade edebilmesi ve başkalarının duygularını anlayarak buna uygun davranabilmesidir. Yani sadece 'empati' yapabilmek değildir. Kişinin duygusal zekası yüksek olduğu zaman, o duyguyla ne yapacağını da bilir.

Duygusal zekanın doğuştan gelen bir yönü olsa da büyük ölçüde öğrenilerek ve deneyimle gelişir. Özellikle çocuklukta atılan adımlar, ileriki yaşamı güçlü biçimde etkiler. Çocuklar, duygularını fark etmeyi öğrendiğinde, onları bastırmadığında, empati yapmayı öğrendiğinde, sorun çözme fırsatı sunulduğunda ve yargılanmadığında duygusal zekasını geliştirecektir.

Çocuklarda duygusal zekaya işaret eden diğer belirtiler ise şu şekilde;

  • Duygularını kelimelerle anlatabilmesi (örneğin “kızgınım” ya da “üzüldüm” diyebilmesi)

  • Başka çocukların üzgün veya mutlu olduğunu fark etmesi

  • Paylaşma, sırayla oynama gibi empati içeren davranışlar göstermesi

  • Öfkelendiğinde tamamen kontrolden çıkmadan sakinleşebilmesi

  • Hata yaptığında pişmanlık duyup telafi etmeye çalışması

  • Kuralları ve sınırları, duygusal tepkiler verse bile zamanla kabul edebilmesi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
