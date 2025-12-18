Mutlu Evliliğin Yeni Bir Avantajı Açıklandı: Obezite Riskini Düşürüyor

Duygusal olarak desteklenen evli bireylerde, iltihaplanma, metabolizma, bağışıklık ve nörolojik işlevlerde rol oynayan triptofan metabolitlerinde olumlu değişimler görüldü.

Bu metabolitler arasında serotonin de yer alıyor. Serotonin; ruh hali, uyku ve iştah düzenlenmesinde kilit rol oynayan bir hormon. Buna ek olarak, mutlu evli bireylerde “aşk hormonu” olarak bilinen oksitosin seviyeleri de daha yüksekti. Oksitosinin stresi azalttığı, tansiyonu düşürdüğü ve iyileşme süreçlerini hızlandırdığı biliniyor.

Dr. Church, oksitosini beyin ile bağırsak arasındaki uyumu yöneten bir “orkestra şefi” olarak tanımlıyor. Bu hormonun, hem yeme dürtülerine karşı özdenetimi güçlendirdiğini hem de metabolik süreçleri desteklediğini belirtiyor.