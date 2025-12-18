Mutlu Evliliğin Yeni Bir Avantajı Açıklandı: Obezite Riskini Düşürüyor
Evliliğin kilo aldırdığına dair yaygın kanının aksine, yeni bir bilimsel çalışma destekleyici ve sağlıklı ilişkilerin vücut ağırlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğini gösteriyor. UCLA araştırmacılarına göre güçlü duygusal bağlara sahip evlilikler, yalnızca ruh sağlığını değil, metabolizma ve yeme davranışlarını da olumlu yönde etkileyerek obezite riskini azaltabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutlu bir evliliğin kilo aldırdığına dair yaygın inanışa yeni bir itiraz var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmanın başyazarı, UCLA Health’te görev yapan sinirbilimci Dr. Arpana Church, sosyal ilişkilerin sağlık üzerindeki etkisinin uzun süredir bilindiğini ancak bunun biyolojik karşılığının net olmadığını vurguluyor.
Evliliğinde güçlü duygusal destek hisseden bireylerin BKİ değerleri daha düşüktü ve yeme bağımlılığına işaret eden belirtiler daha azdı.
Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, mutlu evliliklerin bağırsak kaynaklı bazı biyolojik süreçleri olumlu etkilemesi oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın