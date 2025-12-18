“Felç Riski” Uyarısı Hayatını Değiştirdi: 50 Yaşında Bu Yöntemle 36 Kilo Verdi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/lifestyle...
Doktorunun yaptığı ciddi uyarı, 50 yaşındaki Trish Cheatham için her şeyi değiştiren an oldu. Felç riskiyle karşı karşıya olduğunu öğrenen Cheatham, yalnızca bir yıl içinde 36 kilo vererek sağlığını yeniden kazandı ve hayatında köklü bir dönüşüm başlattı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’nin Orta Batı bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki Trish Cheatham, doktorunun “her an felç geçirebilirsin” uyarısının ardından hayatını kökten değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki şirket yöneten bir CEO olarak yoğun stres altında çalışan ve otizmli oğlunu tek başına büyüten Cheatham, yıllar içinde sağlığını ihmal ettiğini söylüyor.
Pandemi döneminde spor salonlarının kapanmasıyla birlikte antrenmanlarını evde ve açık alanlarda sürdürdü.
Bugün sosyal medyada 70 bini aşkın takipçisi bulunan Cheatham, herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını ve fotoğraflarını düzenlemediğini özellikle vurguluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın