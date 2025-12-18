onedio
“Felç Riski” Uyarısı Hayatını Değiştirdi: 50 Yaşında Bu Yöntemle 36 Kilo Verdi

"Felç Riski" Uyarısı Hayatını Değiştirdi: 50 Yaşında Bu Yöntemle 36 Kilo Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
18.12.2025 - 09:30

Doktorunun yaptığı ciddi uyarı, 50 yaşındaki Trish Cheatham için her şeyi değiştiren an oldu. Felç riskiyle karşı karşıya olduğunu öğrenen Cheatham, yalnızca bir yıl içinde 36 kilo vererek sağlığını yeniden kazandı ve hayatında köklü bir dönüşüm başlattı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/lifestyle...
ABD’nin Orta Batı bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki Trish Cheatham, doktorunun “her an felç geçirebilirsin” uyarısının ardından hayatını kökten değiştirdi.

90 kiloya kadar çıkan Cheatham, yalnızca bir yıll içinde yaklaşık 22 kilo vererek hem sağlığına kavuştu hem de bambaşka bir yaşam tarzı benimsedi.

İki şirket yöneten bir CEO olarak yoğun stres altında çalışan ve otizmli oğlunu tek başına büyüten Cheatham, yıllar içinde sağlığını ihmal ettiğini söylüyor.

2020 yılında ciddi şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığında tansiyonu 16/10 seviyesine çıkmıştı. Doktorlar, inme riskinin çok yüksek olduğunu belirtti ve düzenli tansiyon takibi şartıyla taburcu etti.

Bu uyarı onun için bir dönüm noktası oldu. İlk adım olarak 10 günlük bir şeker detoksu yaptı; işlenmiş gıdaları, şekeri ve alkolü tamamen hayatından çıkardı. Ardından her gün yürümeye başladı. Zamanla yürüyüş mesafesini artırarak günde 16 kilometreye kadar çıkardı. Bu süreçte üç ayda yaklaşık 11 kilo verdi.

Pandemi döneminde spor salonlarının kapanmasıyla birlikte antrenmanlarını evde ve açık alanlarda sürdürdü.

Sadece dambıl, direnç bantları ve temel ekipmanlar kullanarak düzenli olarak çalıştı. Beslenmesini ise protein ağırlıklı, makro takibine dayalı bir plana göre düzenledi ve günde beş öğün beslendi.

Bir yılın sonunda kilosu 54’e kadar düşen Cheatham, yalnızca zayıflamakla kalmadı; kas kütlesi kazandı, enerji seviyesinin arttığını ve genel sağlık durumunun belirgin şekilde iyileştiğini söylüyor. Hedefine ulaştıktan sonra ise 48 yaşında ilk fitness yarışmasına katılmaya karar verdi.

Bugün sosyal medyada 70 bini aşkın takipçisi bulunan Cheatham, herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını ve fotoğraflarını düzenlemediğini özellikle vurguluyor.

Alkolü tamamen hayatından çıkardığını, eski alışkanlıklarını ise geri dönmeyi düşünmeyecek kadar geride bıraktığını söylüyor.

