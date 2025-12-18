“Felç Riski” Uyarısı Hayatını Değiştirdi: 50 Yaşında Bu Yöntemle 36 Kilo Verdi

Sadece dambıl, direnç bantları ve temel ekipmanlar kullanarak düzenli olarak çalıştı. Beslenmesini ise protein ağırlıklı, makro takibine dayalı bir plana göre düzenledi ve günde beş öğün beslendi.

Bir yılın sonunda kilosu 54’e kadar düşen Cheatham, yalnızca zayıflamakla kalmadı; kas kütlesi kazandı, enerji seviyesinin arttığını ve genel sağlık durumunun belirgin şekilde iyileştiğini söylüyor. Hedefine ulaştıktan sonra ise 48 yaşında ilk fitness yarışmasına katılmaya karar verdi.