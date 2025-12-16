onedio
"Top, Çıplak, Kör...": Podcast Ekibi Türkiye'de En Çok Değiştirilen 10 Soyismi Açıkladı

Metehan Bozkurt
16.12.2025 - 14:52

Türkiye’de soyadı değiştirme başvuruları her yıl artarken, bazı soyadlarının bu taleplerde açık ara öne çıktığı görülüyor. Gri Meseleler podcast ekibinin paylaştığı liste, soyadlarıyla ilgili toplumsal algının hala ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Günlük hayatta alay konusu olabilen ya da yanlış çağrışımlar yaratan soyadları en sık değiştirilenler arasında yer aldı.

Önce videoyu beraber izleyelim...

Gri Meseleler podcast ekibi, Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimlerini açıkladı

Listede Kör, Çıplak, Çürük gibi soyisimleri bulunurken listenin ilk sırasında da Top yer aldı.

İşte Listenin Tamamı

  • Top

  • Koyun

  • Satılmış

  • Coşkun

  • Çakal

  • Deli

  • Karabaş

  • Çürük

  • Çıplak

  • Kör

