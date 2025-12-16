Çin Deniz Suyundan Bor Üretmeyi Başardı: Türkiye’den İthalata Alternatif Olabilir
Çinli bilim insanlarının deniz suyundan hem içme suyu hem de bor elementi elde etmeyi başardıklarını duyurması, yalnızca bilim dünyasında değil, ham madde piyasalarında da dikkatle izleniyor. Güneş enerjisiyle çalışan bu yeni yöntem, Çin’in uzun süredir dışa bağımlı olduğu stratejik kaynaklardan biri için önemli bir alternatif yaratma potansiyeli taşıyor.
Çinli bilim insanları, deniz suyundan aynı anda hem içme suyu hem de bor elementi elde etmeyi mümkün kılan yeni bir teknoloji geliştirdi.
Çin, Bor İhtiyacının Büyük Kısmını Dışarıdan Karşılıyor
