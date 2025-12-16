Avrupa’da Ortalama Maaşlar Açıklandı: En Yüksek Gelir Hangi Ülkelerde?

Avrupa Birliği’nde çalışan başına yıllık ortalama maaş 39 bin 808 euro olarak hesaplandı. Üye ülkeler arasında bu tutar Bulgaristan’da 15 bin 387 euroya kadar düşerken, Lüksemburg’da 82 bin euroya kadar yükseliyor. Böylece en düşük ve en yüksek ortalama maaş arasında yaklaşık 5,4 kat fark bulunuyor.

Lüksemburg’un ardından Danimarka, İrlanda, Belçika, Avusturya ve Almanya, çalışan başına yıllık ortalama maaşın 50 bin euronun üzerinde olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bulgaristan’ın yanı sıra Yunanistan ve Macaristan ise 20 bin euronun altındaki ortalama maaşlarıyla listenin alt sıralarında bulunuyor.

Bölgesel fark dikkat çekiyor

Veriler, maaşların Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yüksek, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da ise daha düşük seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Eurostat, ülkeler arası karşılaştırmayı sağlıklı kılmak için yarı zamanlı çalışanları tam zamanlı çalışmaya uyarlayarak hesaplama yapıyor.

Satın alma gücü farkı azaltıyor

Yaşam maliyetleri dikkate alındığında tablo kısmen değişiyor. Satın alma gücü standardına (PPS) göre hesaplandığında, en düşük ve en yüksek maaş arasındaki fark 2,5 kata kadar geriliyor. Bu ölçüme göre Lüksemburg yine ilk sırada yer alırken, Belçika, Danimarka, Almanya ve Avusturya üst sıralardaki konumunu koruyor.

Uzmanlara göre ekonomik yapı, verimlilik düzeyi ve sektör dağılımı, Avrupa’daki maaş farklarının temel nedenleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda ortalama maaşların artması beklenirken, artış hızının ülkeler arasında farklılık göstermeye devam edeceği belirtiliyor.