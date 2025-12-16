onedio
Avrupa'da Ortalama Maaşlar Açıklandı: En Yüksek Gelir Hangi Ülkelerde?

Avrupa’da Ortalama Maaşlar Açıklandı: En Yüksek Gelir Hangi Ülkelerde?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 13:38

Avrupa’da iş gücü piyasasına ilişkin en güncel veriler, ülkeler arasındaki gelir farklarını bir kez daha ortaya koydu. Eurostat’ın 2024 yılına ait istatistiklerine dayanan karşılaştırmaya göre, çalışanların ortalama kazançları ülkeden ülkeye ciddi biçimde değişiyor. Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri yüksek maaşlarıyla öne çıkarken, bazı üye ülkelerde ortalama gelirler AB ortalamasının oldukça altında kalıyor.

Kaynak: https://tr.euronews.com/business/2025...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeni yılın başlamasıyla birlikte iş gücü piyasasında hareketlilik artarken, maaş düzeyi çalışanların kararlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte iş gücü piyasasında hareketlilik artarken, maaş düzeyi çalışanların kararlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Euronews’un, Eurostat’ın 2024 verilerine dayandırdığı ülke karşılaştırması, Avrupa genelindeki gelir farklarını ortaya koydu.

AB ortalaması yaklaşık 40 bin euro

AB ortalaması yaklaşık 40 bin euro

Avrupa Birliği’nde çalışan başına yıllık ortalama maaş 39 bin 808 euro olarak hesaplandı. Üye ülkeler arasında bu tutar Bulgaristan’da 15 bin 387 euroya kadar düşerken, Lüksemburg’da 82 bin euroya kadar yükseliyor. Böylece en düşük ve en yüksek ortalama maaş arasında yaklaşık 5,4 kat fark bulunuyor.

Lüksemburg’un ardından Danimarka, İrlanda, Belçika, Avusturya ve Almanya, çalışan başına yıllık ortalama maaşın 50 bin euronun üzerinde olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bulgaristan’ın yanı sıra Yunanistan ve Macaristan ise 20 bin euronun altındaki ortalama maaşlarıyla listenin alt sıralarında bulunuyor.

Bölgesel fark dikkat çekiyor

Veriler, maaşların Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yüksek, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da ise daha düşük seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Eurostat, ülkeler arası karşılaştırmayı sağlıklı kılmak için yarı zamanlı çalışanları tam zamanlı çalışmaya uyarlayarak hesaplama yapıyor.

Satın alma gücü farkı azaltıyor

Yaşam maliyetleri dikkate alındığında tablo kısmen değişiyor. Satın alma gücü standardına (PPS) göre hesaplandığında, en düşük ve en yüksek maaş arasındaki fark 2,5 kata kadar geriliyor. Bu ölçüme göre Lüksemburg yine ilk sırada yer alırken, Belçika, Danimarka, Almanya ve Avusturya üst sıralardaki konumunu koruyor.

Uzmanlara göre ekonomik yapı, verimlilik düzeyi ve sektör dağılımı, Avrupa’daki maaş farklarının temel nedenleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda ortalama maaşların artması beklenirken, artış hızının ülkeler arasında farklılık göstermeye devam edeceği belirtiliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
