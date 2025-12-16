Odun Sobaları Yasaklanıyor mu? O Ülkede Milyonlarca Haneyi Etkileyecek Düzenleme Gündeme Geldi

Yeni düzenlemeler hayata geçtiğinde, yıllar önce alınmış ve güncel çevre normlarına uymayan soba ve şöminelerin kullanımı ciddi şekilde kısıtlanabilir. Bu da Fransa genelinde birçok hanenin daha modern, çevre dostu ama aynı zamanda daha pahalı ısıtma sistemlerine yönelmesi anlamına geliyor.

Uzmanlar, eski bir odun sobasının yenisiyle değiştirilmesinin birkaç bin avroya varan ek maliyet doğurabileceğine dikkat çekiyor. Şu ana kadar bu dönüşüm için kapsamlı bir devlet desteğinin netleşmemesi ise kamuoyunda endişe yaratmış durumda. Ayrıca standartlara uymayan cihazların, hava kirliliğinin yoğunlaştığı dönemlerde bölgesel yasaklarla karşı karşıya kalabileceği de belirtiliyor.