Odun Sobaları Yasaklanıyor mu? O Ülkede Milyonlarca Haneyi Etkileyecek Düzenleme Gündeme Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 12:18

Avrupa’da çevre politikaları sertleşirken bu kez hedefte evlerde kullanılan odun sobaları var. Avrupa Birliği’nin hava kirliliğini azaltmaya yönelik hazırladığı yeni düzenlemeler, özellikle Fransa’da büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Eski tip şömine ve odun sobalarının geleceği belirsizliğe girerken, milyonlarca haneyi ilgilendiren değişiklik ihtimali kamuoyunda ciddi bir mücadeleye dönüştü.

İşte detaylar...

Kaynak: https://energy.ec.europa.eu/news/ecod...
Avrupa Birliği’nin hava kirliliğini azaltmaya yönelik yeni hamlesi bu kez odunla ısınan evleri hedef aldı.

Avrupa Birliği’nin hava kirliliğini azaltmaya yönelik yeni hamlesi bu kez odunla ısınan evleri hedef aldı.

AB’nin çevre politikaları kapsamında hazırlanan düzenlemeler, Fransa’da eski tip odun ve pelet sobalarının kullanımını fiilen sona erdirebilecek bir süreci başlattı. Kuralların 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenirken, milyonlarca haneyi ilgilendiren ciddi bir dönüşüm kapıda.

AB’nin “Eko Tasarım Direktifi” çerçevesinde hazırlanan taslakta, odunla çalışan ısıtma sistemlerine yönelik emisyon sınırları daha da aşağı çekiliyor. İnce partikül madde, karbon monoksit ve benzeri kirleticiler için getirilecek yeni eşikler, özellikle eski nesil sobaların bu standartları karşılamasını neredeyse imkânsız hale getiriyor. Enerji verimliliği kriterlerinin de sıkılaştırılması planlanıyor.

Yeni düzenlemeler hayata geçtiğinde, yıllar önce alınmış ve güncel çevre normlarına uymayan soba ve şöminelerin kullanımı ciddi şekilde kısıtlanabilir. Bu da Fransa genelinde birçok hanenin daha modern, çevre dostu ama aynı zamanda daha pahalı ısıtma sistemlerine yönelmesi anlamına geliyor.

Uzmanlar, eski bir odun sobasının yenisiyle değiştirilmesinin birkaç bin avroya varan ek maliyet doğurabileceğine dikkat çekiyor. Şu ana kadar bu dönüşüm için kapsamlı bir devlet desteğinin netleşmemesi ise kamuoyunda endişe yaratmış durumda. Ayrıca standartlara uymayan cihazların, hava kirliliğinin yoğunlaştığı dönemlerde bölgesel yasaklarla karşı karşıya kalabileceği de belirtiliyor.

Fransa Ekolojik Geçiş Ajansı (ADEME) tarafından verilen “Flamme Verte” etiketine sahip odun ve pelet sobalarının, yeni düzenlemelerden etkilenmeden kullanılmaya devam edebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, hâlâ eski tip ekipman kullanan hanelere net bir mesaj veriyor: “Bu iş ertelenecek gibi durmuyor. Geç kalmadan yeni standartlara uygun sistemlere geçmek, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilir.” Kısacası Fransa’da odun sobası meselesi daha çok su kaldıracak gibi duruyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
