Yapay Zeka İş Hayatında Hangi Sektörlerde Yaygın Kullanılıyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 09:45

Yapay zeka, iş dünyasında giderek daha fazla yer buluyor. Bazı sektörlerde çalışanlar, günlük iş akışlarının bir parçası olarak bu teknolojiyi kullanıyor ve bu durum iş yapış biçimlerini değiştirmeye başladı. Özellikle teknoloji, finans ve profesyonel hizmetler alanlarında yapay zekanın benimsenme oranı diğer sektörlere göre çok daha yüksek.

Kaynak: https://www.gallup.com/workplace/6996...
Yapay zekanın iş hayatında kullanımı hızla artıyor.

Gallup’un ABD’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre, çalışanların önemli bir kısmı artık işlerinde yapay zekayı düzenli olarak kullanıyor.

Veriler, iş yerinde yılda birkaç kez ya da daha sık yapay zeka kullananların oranının bu yıl yüzde 45’e çıktığını gösteriyor. Haftada birkaç kez kullananların oranı ise yüzde 23’e yükseldi. Her gün kullananların oranı hala düşük, sadece yüzde 10 civarında.

Sektörler incelendiğinde, bilgi odaklı işler öne çıkıyor.

Teknoloji sektöründe çalışanların yarısı, finans sektöründekilerin üçte biri ve profesyonel hizmetlerde çalışanların yüzde 30’u haftada birkaç kez yapay zekadan yararlanıyor. Profesyonel hizmetler; hukuk, danışmanlık, mimarlık, reklam ve pazarlama gibi uzmanlık gerektiren alanları kapsıyor. Buna karşın perakende ve imalatta bu oran yüzde 18, sağlık sektöründe ise yüzde 21 seviyesinde.

Pozisyon yükseldikçe yapay zekayı kullanma eğilimi de artıyor. Çalışanlar arasında en yaygın kullanım alanı ise sohbet botları, yapay zekayı kullananların yüzde 60’tan fazlası bu tür araçlardan faydalanıyor.

