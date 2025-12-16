Yapay Zeka İş Hayatında Hangi Sektörlerde Yaygın Kullanılıyor?

Teknoloji sektöründe çalışanların yarısı, finans sektöründekilerin üçte biri ve profesyonel hizmetlerde çalışanların yüzde 30’u haftada birkaç kez yapay zekadan yararlanıyor. Profesyonel hizmetler; hukuk, danışmanlık, mimarlık, reklam ve pazarlama gibi uzmanlık gerektiren alanları kapsıyor. Buna karşın perakende ve imalatta bu oran yüzde 18, sağlık sektöründe ise yüzde 21 seviyesinde.

Pozisyon yükseldikçe yapay zekayı kullanma eğilimi de artıyor. Çalışanlar arasında en yaygın kullanım alanı ise sohbet botları, yapay zekayı kullananların yüzde 60’tan fazlası bu tür araçlardan faydalanıyor.