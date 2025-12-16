onedio
2025 Yılının Perişanlığını Tek Fotoğrafla Anlatan X Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 08:49

Sosyal medyada yapılan yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla 2025 yılı herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Ekonomik nedenlerden dolayı kimisi yılın büyük bölümünü evinde geçirdi, kimisi ise eski sevgilileriyle uğraşırken ruh ve akıl sağlığını korumaya çalıştı. X’te bir kullanıcı “Güzel bir yıl geçirdiysen gülümse” paylaşımını yaptı. O tweete gelen görseller ise “Böyle bir yıl olmasın” dedirterek güldürdü. Hadi gelin, 2025 yılını tek bir görselle anlatan kullanıcıların paylaşımlarına bakalım!

Her şey bu tweetle başladı:

twitter.com

Diğer kullanıcılar da 2025 yılının perişanlığını bu şekilde anlattı.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
