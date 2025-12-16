2025 Yılının Perişanlığını Tek Fotoğrafla Anlatan X Kullanıcıları
Sosyal medyada yapılan yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla 2025 yılı herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Ekonomik nedenlerden dolayı kimisi yılın büyük bölümünü evinde geçirdi, kimisi ise eski sevgilileriyle uğraşırken ruh ve akıl sağlığını korumaya çalıştı. X’te bir kullanıcı “Güzel bir yıl geçirdiysen gülümse” paylaşımını yaptı. O tweete gelen görseller ise “Böyle bir yıl olmasın” dedirterek güldürdü. Hadi gelin, 2025 yılını tek bir görselle anlatan kullanıcıların paylaşımlarına bakalım!
Her şey bu tweetle başladı:
Diğer kullanıcılar da 2025 yılının perişanlığını bu şekilde anlattı.
👇
👇
👇
👇
👇
👇
