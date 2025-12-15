onedio
Doktorun Pot Kırması Yüzünden 'Baby Shower' Hayalleri Suya Düşen Hamile Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

16.12.2025 - 00:05

Bebek muayenesinde yaşanan bir anlık gaf, hamile bir kadının aylarca planladığı baby shower hayalini suya düşürdü. Doktorun bebeğin cinsiyetini erken söylemesiyle sürprizin bozulduğunu anlatan kadın, çektiği videoda gözyaşlarına hâkim olamadı. Parti için ciddi harcamalar yaptığını dile getiren anne adayı, “İnsanları nasıl kandıracağım şimdi?” sözleriyle isyan etti. O anları izleyen kullanıcılar ise yaşananları şaşkınlıkla karşılarken, yorumlarda “Ne dertler var be!” demekten kendini alamadı.

İşte o video:

Bebek muayenesinde cinsiyet sürprizi bozulunca baby shower yapamadığını söyleyen hamile kadın, o anları ağlayarak anlattı.

Parti için büyük paralar harcadığını dile getirerek doktorun tüm sırrı bozduğunu gözyaşları içinde dile getirdi. O anları dinleyen kullanıcılar, 'Ne dertler var be!' demekten kendini alamadı. Kadın, video boyunca 'İnsanları nasıl kandıracağım şimdi?' diyerek isyan etti.

Peki nedir bu baby shower?

Baby shower, genellikle bebeğin doğumundan önce düzenlenen bir kutlama veya parti. Amaç, anne adayını tebrik etmek, ona destek olmak ve bebeğin gelişi için hazırlık yapmak. Bu etkinlikte misafirler genellikle hediyeler getirir, bebek kıyafetleri, oyuncaklar, bebek bakım ürünleri gibi şeyler en yaygın olanlardır.

Batı kültürlerinde baby shower epey yaygın. Özellikle ABD, İngiltere ve Kanada’da popülerdir. Günümüzde Türkiye’de de giderek daha fazla aile tarafından uygulanıyor. Genellikle oyunlar, yiyecekler ve dekorasyonlarla eğlenceli bir atmosfer yaratılır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
