Doktorun Pot Kırması Yüzünden 'Baby Shower' Hayalleri Suya Düşen Hamile Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Bebek muayenesinde yaşanan bir anlık gaf, hamile bir kadının aylarca planladığı baby shower hayalini suya düşürdü. Doktorun bebeğin cinsiyetini erken söylemesiyle sürprizin bozulduğunu anlatan kadın, çektiği videoda gözyaşlarına hâkim olamadı. Parti için ciddi harcamalar yaptığını dile getiren anne adayı, “İnsanları nasıl kandıracağım şimdi?” sözleriyle isyan etti. O anları izleyen kullanıcılar ise yaşananları şaşkınlıkla karşılarken, yorumlarda “Ne dertler var be!” demekten kendini alamadı.
İşte o video:
