Doktorun Pot Kırması Yüzünden 'Baby Shower' Hayalleri Suya Düşen Hamile Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Parti için büyük paralar harcadığını dile getirerek doktorun tüm sırrı bozduğunu gözyaşları içinde dile getirdi. O anları dinleyen kullanıcılar, 'Ne dertler var be!' demekten kendini alamadı. Kadın, video boyunca 'İnsanları nasıl kandıracağım şimdi?' diyerek isyan etti.

Peki nedir bu baby shower?

Baby shower, genellikle bebeğin doğumundan önce düzenlenen bir kutlama veya parti. Amaç, anne adayını tebrik etmek, ona destek olmak ve bebeğin gelişi için hazırlık yapmak. Bu etkinlikte misafirler genellikle hediyeler getirir, bebek kıyafetleri, oyuncaklar, bebek bakım ürünleri gibi şeyler en yaygın olanlardır.

Batı kültürlerinde baby shower epey yaygın. Özellikle ABD, İngiltere ve Kanada’da popülerdir. Günümüzde Türkiye’de de giderek daha fazla aile tarafından uygulanıyor. Genellikle oyunlar, yiyecekler ve dekorasyonlarla eğlenceli bir atmosfer yaratılır.