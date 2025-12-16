Bomba İddia: MASAK'ın Jeff Bezos’un Pasaportunu İstediği Öne Sürüldü
Kuyumculuk sektöründeki denetimler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, Aralık ayı meclis toplantısında, sahada karşılaşılan zorluklara dikkat çekti. Özboyacı’nın aktardığına göre, büyük bir ihracatçı firma, Amazon ile yaptığı ticarette MASAK’ın Jeff Bezos’un pasaportunu ıslak imzalı ve apostillenmiş haliyle talep ettiğini iletti.
İşte iddianın detayları...
Kuyumculuk sektöründe son dönemde artan denetimler ve MASAK uygulamaları tartışmaları gündemde tutmaya devam ediyor.
Ekonomim gazetesinin haberine göre Özboyacı, büyük bir ihracatçı firmanın Amazon ile yaptığı ticarette karşılaştığı taleplerin, uluslararası ticaret standartlarıyla uyuşmadığını belirtti.
Özboyacı, bu tür taleplerin sadece belgeyle sınırlı kalmadığını vurguladı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Ehehehehe ama aslı gibidir noter onayı istenmemiş olmadı bu 😅