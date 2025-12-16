Bomba İddia: MASAK'ın Jeff Bezos’un Pasaportunu İstediği Öne Sürüldü

Özellikle yüzölçümü büyük ülkelerde, Türk konsolosluklarının sayısının az olması, apostil işlemlerini daha da güçleştiriyor. ABD örneğini veren Özboyacı, bazı yabancı müşterilerin pasaportlarını apostil ettirebilmek için saatler süren uçuşlar yapmak zorunda kaldığını belirterek, bunun uluslararası firmaları Türkiye’den alışveriş yapmaktan vazgeçirdiğini söyledi.

Denetimler de sıklaşıyor!

Jeff Bezos örneğinin, sektörün yaşadığı sorunların sadece bir kısmını yansıttığını ifade eden Özboyacı, kuyumculuk sektörünün yaklaşık 1,5 yıldır yoğun bir denetim sürecinden geçtiğini hatırlattı. MASAK ve maliye tarafındaki sıkı uygulamaların devam ettiğini söyleyen Özboyacı, sürekli değişen yönetmeliklerin sahada belirsizlik yarattığını belirtti. İTO Kuyumculuk Komitesi olarak üyeleri bilgilendirmek amacıyla düzenli toplantılar yaptıklarını ve hazırladıkları kitapçıklarla sektör temsilcilerini güncel tutmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.