Bomba İddia: MASAK'ın Jeff Bezos’un Pasaportunu İstediği Öne Sürüldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 10:39

Kuyumculuk sektöründeki denetimler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, Aralık ayı meclis toplantısında, sahada karşılaşılan zorluklara dikkat çekti. Özboyacı’nın aktardığına göre, büyük bir ihracatçı firma, Amazon ile yaptığı ticarette MASAK’ın Jeff Bezos’un pasaportunu ıslak imzalı ve apostillenmiş haliyle talep ettiğini iletti.

İşte iddianın detayları...

Kaynak: Ekonomim

Kaynak: https://www.ekonomim.com/ekonomi/masa...
Kuyumculuk sektöründe son dönemde artan denetimler ve MASAK uygulamaları tartışmaları gündemde tutmaya devam ediyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, İTO’nun Aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, sahada yaşanan sorunlara dikkat çekti ve çarpıcı örnekler paylaştı.

Ekonomim gazetesinin haberine göre Özboyacı, büyük bir ihracatçı firmanın Amazon ile yaptığı ticarette karşılaştığı taleplerin, uluslararası ticaret standartlarıyla uyuşmadığını belirtti.

Firma yetkilileri Özboyacı’ya, “Müşterim Amazon. MASAK benden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un pasaportunun ıslak imzalı ve Türk Konsolosluğu’ndan apostillenmiş hâlini istiyor. Aksi hâlde satış yapamam” bilgisini aktardı.

Özboyacı, bu tür taleplerin sadece belgeyle sınırlı kalmadığını vurguladı.

Özellikle yüzölçümü büyük ülkelerde, Türk konsolosluklarının sayısının az olması, apostil işlemlerini daha da güçleştiriyor. ABD örneğini veren Özboyacı, bazı yabancı müşterilerin pasaportlarını apostil ettirebilmek için saatler süren uçuşlar yapmak zorunda kaldığını belirterek, bunun uluslararası firmaları Türkiye’den alışveriş yapmaktan vazgeçirdiğini söyledi.

Denetimler de sıklaşıyor!

Jeff Bezos örneğinin, sektörün yaşadığı sorunların sadece bir kısmını yansıttığını ifade eden Özboyacı, kuyumculuk sektörünün yaklaşık 1,5 yıldır yoğun bir denetim sürecinden geçtiğini hatırlattı. MASAK ve maliye tarafındaki sıkı uygulamaların devam ettiğini söyleyen Özboyacı, sürekli değişen yönetmeliklerin sahada belirsizlik yarattığını belirtti. İTO Kuyumculuk Komitesi olarak üyeleri bilgilendirmek amacıyla düzenli toplantılar yaptıklarını ve hazırladıkları kitapçıklarla sektör temsilcilerini güncel tutmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz!

*Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
