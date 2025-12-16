onedio
16 Aralık Salı Hava Durumu: Meteoroloji’den Kar Yağışı Uyarısı: Bugün 9 İlde Kar Yağışı Olacak

Ali Can YAYCILI
16.12.2025 - 07:24

Özellikle dün sabah saatlerinden bu yana soğuk hava tüm yurt genelinde kendini ciddi şekilde hissettirirken birçok şehirde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre dokuz ilde kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin açıklamalarına göre 16 Aralık Salı günü kar yağışı olacak şehirler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre dokuz ilde kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donla birlikte Marmara’nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre bugün kar yağışı yaşanması beklenen şehirler:

Çankırı

Elazığ

Kayseri

Kastamonu

Amasya

Samsun

Kars

Van

Erzurum

Van’ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Şehirde okulların tatil edilmesi gündemde.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 5 dereceye kadar düştüğü Edremit ilçesinde yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, dışarı çıkan çocuklar ise karın keyfini çıkararak doyasıya eğlendi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, gece saatlerinden itibaren Bitlis, Van ve Hakkari’de aralıklı kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yağışların yarın (salı) öğle saatlerinden itibaren Van’ın güney ilçeleri Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis geneli ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ve Hizan’da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile yer yer sis görülebileceği ifade edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Vatandaşlar, yoğun kar yağışının özellikle suları çekilen Van Gölü için faydalı olmasını ve kış mevsiminin bereketli geçmesini temenni ettiklerini belirttiler.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
