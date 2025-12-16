16 Aralık Salı Hava Durumu: Meteoroloji’den Kar Yağışı Uyarısı: Bugün 9 İlde Kar Yağışı Olacak
Özellikle dün sabah saatlerinden bu yana soğuk hava tüm yurt genelinde kendini ciddi şekilde hissettirirken birçok şehirde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre dokuz ilde kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin açıklamalarına göre 16 Aralık Salı günü kar yağışı olacak şehirler…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre dokuz ilde kar yağışı bekleniyor.
Van’ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Şehirde okulların tatil edilmesi gündemde.
