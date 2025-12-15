50 Yıllık İkonik Araç Modeli Türkiye’de Satılmayabilir: Maliyetleri Karşılamıyor
Alman otomobil devi Volkswagen’in yıllardır ürettiği birçok ikonik modeli bulunuyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Polo. Türkiye’de de oldukça sevilen modelin, artan maliyetler nedeniyle Türkiye pazarından çekilebileceği açıklandı.
CNBC-e’de Emre Özpeynirci’nin programına konuk olan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Polo’nun mevcut koşullarda rekabet edemez hâle geldiğini söyledi. Bottaro, “Ek yükümlülükler Polo’nun fiyatını neredeyse Tiguan seviyesine çıkarıyor. Bu aracın rekabet etmesi mümkün değil.” ifadelerini kullandı.
22 Kasım'da yürülüğe giren ek vergiler fiyatları yukarı çekti.
"Maliyetleri karşılamıyor"
Polo elektrikli olarak geri dönebilir.
