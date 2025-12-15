50 Yıllık İkonik Araç Modeli Türkiye’de Satılmayabilir: Maliyetleri Karşılamıyor

Bottaro, Polo’nun geleceğine ilişkin önemli bir detayı da paylaştı. Elektrikli dönüşüm sürecine değinen Bottaro, şunları söyledi:

“Elektrikli modellerde isimler değişti. Bunları ID Polo ve ID Cross olarak göreceğiz. Polo’yu kaybediyor olabiliriz ancak 2026 yılının son bölümünde bu iki modelin dünya genelinde satışa çıkması planlanıyor. Muhtemelen Türkiye’de de aynı dönemde satışa sunulacaklar. Yaklaşık bir yıl veda edeceğiz, ardından Polo elektrikli versiyonuyla çok daha dinamik bir şekilde geri dönecek. ID Polo, Polo’nun boşluğunu doldurabilecek bir otomobil. Şu anda fiyat çalışmalarını yapıyoruz.”