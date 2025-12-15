onedio
50 Yıllık İkonik Araç Modeli Türkiye'de Satılmayabilir: Maliyetleri Karşılamıyor

50 Yıllık İkonik Araç Modeli Türkiye’de Satılmayabilir: Maliyetleri Karşılamıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.12.2025 - 17:30

Alman otomobil devi Volkswagen’in yıllardır ürettiği birçok ikonik modeli bulunuyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Polo. Türkiye’de de oldukça sevilen modelin, artan maliyetler nedeniyle Türkiye pazarından çekilebileceği açıklandı.

CNBC-e’de Emre Özpeynirci’nin programına konuk olan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Polo’nun mevcut koşullarda rekabet edemez hâle geldiğini söyledi. Bottaro, “Ek yükümlülükler Polo’nun fiyatını neredeyse Tiguan seviyesine çıkarıyor. Bu aracın rekabet etmesi mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

22 Kasım'da yürülüğe giren ek vergiler fiyatları yukarı çekti.

22 Kasım'da yürülüğe giren ek vergiler fiyatları yukarı çekti.

Türkiye’de 22 Kasım’da yürürlüğe giren kararla birlikte;

  • Benzinli, dizel ve hibrit araçlara yüzde 10 vergi üzerine yüzde 25,

  • Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara ise yüzde 10 vergi üzerine yüzde 30 ek vergi uygulanmaya başlandı.

Bu düzenlemeden etkilenen modellerden biri de Volkswagen’in ikonik aracı Polo oldu. Türkiye’de uzun yıllardır yüksek satış rakamlarına ulaşan model için, en yetkili isimden kötü haber geldi.

"Maliyetleri karşılamıyor"

"Maliyetleri karşılamıyor"

Türkiye’nin Avrupa’daki 5. büyük Volkswagen pazarı olduğunu hatırlatan Bottaro, şu değerlendirmede bulundu:

“Polo’daki bu kayıp, olası bir sonlanma üretici için de mutlu edici bir durum değil. Ancak günün sonunda kararı üretici veriyor. Biz kendilerine oluşabilecek sorunları dile getirdik ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Fakat ek yükümlülüklerin yüksekliği ve lojistik maliyetlerinin artması, otomobili tamamen rekabet dışına çıkarıyor. Bir çözüm bulunamazsa maalesef bu 50 yıllık ikonik modelin Türkiye’de satışını durdurmak zorunda kalacağız.”

Polo elektrikli olarak geri dönebilir.

Polo elektrikli olarak geri dönebilir.

Bottaro, Polo’nun geleceğine ilişkin önemli bir detayı da paylaştı. Elektrikli dönüşüm sürecine değinen Bottaro, şunları söyledi:

“Elektrikli modellerde isimler değişti. Bunları ID Polo ve ID Cross olarak göreceğiz. Polo’yu kaybediyor olabiliriz ancak 2026 yılının son bölümünde bu iki modelin dünya genelinde satışa çıkması planlanıyor. Muhtemelen Türkiye’de de aynı dönemde satışa sunulacaklar. Yaklaşık bir yıl veda edeceğiz, ardından Polo elektrikli versiyonuyla çok daha dinamik bir şekilde geri dönecek. ID Polo, Polo’nun boşluğunu doldurabilecek bir otomobil. Şu anda fiyat çalışmalarını yapıyoruz.”

Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
