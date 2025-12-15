onedio
Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 14:31

Birçok kişi, birikimlerini korumak ve değerlendirmek amacıyla bankaların sunduğu mevduat faizlerini tercih ediyor. Ancak, faiz oranları bankadan bankaya değişkenlik gösterdiğinden, güncel oranları düzenli bir şekilde takip etmek büyük önem taşıyor. 15 Aralık 2025 tarihinde belirlenen faiz getirileri, 500 bin TL'lik mevduat için geçerli olacak. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
15 Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

15 Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok kişi, birikimlerini güvence altına almak ve artırmak amacıyla vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Özellikle Türk Lirası cinsinden tasarrufa sahip olan bireyler, 500 bin TL'lik birikimlerini vadeli mevduata yatırmayı planlarken, bankaların sunduğu faiz oranlarını detaylı bir şekilde inceliyorlar. Bankalar arasında faiz oranları değişkenlik gösterebilir; ancak genel bir değerlendirmeyle, bu oranların %30 ile %48 arasında olduğunu söyleyebiliriz.

500 bin TL'lik bir mevduat için en yüksek faiz getirisini sunan banka da güncel verilere göre değişebilir. Bu durumda, en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilmek için kapsamlı bir araştırma yapılması gerekir. Bankaların faiz oranları ekonomik şartlara ve merkez bankasının politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, yatırım yapmayı düşünen bireylerin, karar vermeden önce güncel faiz oranlarını kontrol etmeleri ve bankaların sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurmaları oldukça önemlidir.

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 14.284,93 TL

Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 13.684,6 TL

Vade Sonu Tutar: 513.684,6 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923,29 TL

Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14.220,87 TL

Vade Sonu Tutar: 514.220,87 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.879,85 TL

Vade Sonu Tutar: 514.879,85 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.570,18 TL

Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.053,19 TL

Vade Sonu Tutar: 514.053,19 TL

  • Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.370,54 TL

Vade Sonu Tutar: 514.370,54 TL

*Söz konusu veriler, 15 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
