Uzman İsim Altın Almak İsteyenler İçin Kritik Rakamı Duyurdu
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 2025 yılında rekorlara imza atan altında 2026 rakamları şimdiden merak ediliyor. Ekol TV’de konuşan ekonomist Hikmet Baydar, altın almak isteyenler için uyarılarda bulundu. Baydar, altın alacaklar için beklenen rakamı duyurarak 'Yukarı sinyalleri devam ediyor' diye konuştu.
Savaş riski altın hareketliliğini artırdı.
Ekonomist Hikmet Baydar, altın almak isteyenler için kritik rakamı duyurdu.
