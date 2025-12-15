onedio
article/comments
article/share
Uzman İsim Altın Almak İsteyenler İçin Kritik Rakamı Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.12.2025 - 12:41

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 2025 yılında rekorlara imza atan altında 2026 rakamları şimdiden merak ediliyor. Ekol TV’de konuşan ekonomist Hikmet Baydar, altın almak isteyenler için uyarılarda bulundu. Baydar, altın alacaklar için beklenen rakamı duyurarak 'Yukarı sinyalleri devam ediyor' diye konuştu.

Savaş riski altın hareketliliğini artırdı.

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. “Altın yükseldi mi düştü mü?” sorusunun yanıtı günü gününe araştırılırken “Altın almalı mıyım?” sorusunun yanıt bekliyor. 

Ekonomist Hikmet Baydar, altında teknik olarak yukarı sinyallerin devam edeceğini belirtti. Trump’ın “Venezuela’yı her ana vurabilirim” açıklaması nedeniyle savaş riskinin oluştuğunu söyleyen Baydar, “Trump'ın yapmış olduğu hamle altına güvenli liman olma özelliğini biraz daha ön plana çıkardı ve Venezuela ile bir savaş riski artması nedeniyle altında yukarı hareketleri gördük” dedi.

Ekonomist Hikmet Baydar, altın almak isteyenler için kritik rakamı duyurdu.

Ekonomist Hikmet Baydar, altın almak isteyenler için kritik rakamı açıkladı. 4 bin 353 doların direnç seviyesi olduğunu belirten Baydar, “O yüzden de bu seviye altın yani direnci kırmadan burası alım için uygun bir seviye diyemiyoruz” diye konuştu. 

Baydar, altın almak isteyenler için 4 bin 300 doların alım için uygun olabileceğini dile getirerek şöyle konuştu:

'Bu direnç kırıldıktan sonra destek vazifesi görünce yani geri geldiğinde o zaman ancak 4300'lerde alımı önerebilirim. Şu an için pazartesi açılışta altın 4250'leri test edebilir. Oradaki hareketi izlememiz lazım. Eğer burası destek olarak çalışırsa o zaman altında alım düşünülebilir.'

