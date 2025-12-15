Uzman İsim Altın Almak İsteyenler İçin Kritik Rakamı Duyurdu

Ekonomist Hikmet Baydar, altın almak isteyenler için kritik rakamı açıkladı. 4 bin 353 doların direnç seviyesi olduğunu belirten Baydar, “O yüzden de bu seviye altın yani direnci kırmadan burası alım için uygun bir seviye diyemiyoruz” diye konuştu.

Baydar, altın almak isteyenler için 4 bin 300 doların alım için uygun olabileceğini dile getirerek şöyle konuştu:

'Bu direnç kırıldıktan sonra destek vazifesi görünce yani geri geldiğinde o zaman ancak 4300'lerde alımı önerebilirim. Şu an için pazartesi açılışta altın 4250'leri test edebilir. Oradaki hareketi izlememiz lazım. Eğer burası destek olarak çalışırsa o zaman altında alım düşünülebilir.'