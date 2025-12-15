Altında Son Durum: Altın Bugün Ne Kadar Oldu? Gram Altın Düştü mü?

15 Aralık altın fiyatları belli oldu. 2025 yılında bir yukarı bir aşağı seyir gösteren altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcı altın fiyatlarını yakından takip ederken alım için en uygun gün araştırılıyor. Bugün altın ne kadar? İşte 15 Aralık Pazartesi gram altın, yarım altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları.