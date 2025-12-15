onedio
Altında Son Durum: Altın Bugün Ne Kadar Oldu? Gram Altın Düştü mü?

Altında Son Durum: Altın Bugün Ne Kadar Oldu? Gram Altın Düştü mü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.12.2025 - 07:27

15 Aralık altın fiyatları belli oldu. 2025 yılında bir yukarı bir aşağı seyir gösteren altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcı altın fiyatlarını yakından takip ederken alım için en uygun gün araştırılıyor. Bugün altın ne kadar? İşte 15 Aralık Pazartesi gram altın, yarım altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları.

15 Aralık altın fiyatları: Bugün altın ne kadar?

15 Aralık altın fiyatları: Bugün altın ne kadar?

Yatırımcının güvenli liman olarak adlandırdığı altın fiyatları belli oldu. 15 Aralık günü vatandaşlar 'Bugün altın almak mantıklı mı?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Altında alım fırsatının ne zaman olacağı araştırılırken gram altın, yarım altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altında son durum belli oldu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5.941 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9.688 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 19.424 TL

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını fiyatı 38.603 TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
