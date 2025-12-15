Meteoroloji 15 Aralık Pazartesi Günü Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk günü olan 15 Aralık Pazartesi gününe dair hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan uyarıda ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağış görülürken iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.