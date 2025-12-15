Meteoroloji 15 Aralık Pazartesi Günü Kar Yağacak Kentleri Açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Aralık Pazartesi gününe dair hava durumunu yayınladı. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün pek çok kentte kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu!
15 Aralık hava durumu: Kar yağacak kentler belli oldu.
Hava sıcaklığı azalıyor.
