Meteoroloji 15 Aralık Pazartesi Günü Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
15.12.2025 - 07:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Aralık Pazartesi gününe dair hava durumunu yayınladı. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün pek çok kentte kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu!

15 Aralık hava durumu: Kar yağacak kentler belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk günü olan 15 Aralık Pazartesi gününe dair hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan uyarıda ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. 

Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağış görülürken iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı azalıyor.

Meteoroloji hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını belirtti. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yapılan uyarıda “Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı. 

Öte yandan Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgar kuvvetli olacak. Rüzgarın saatte 40-60 kilometre esmesi bekleniyor.

