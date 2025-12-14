onedio
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den Arkadaşı Gülşah Durbay'a Duygusal Veda

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den Arkadaşı Gülşah Durbay'a Duygusal Veda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 22:32

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için sosyal medya platformu X’ten uzun ve duygusal bir veda mesajı paylaştı. Denizli, mesajında Durbay ile yıllara dayanan yol arkadaşlıklarının zamanla “dostluğa, ardından kardeşliğe” dönüştüğünü vurguladı.

Lal Denizli'nin duygusal vedası sosyal medyada bu paylaşımı görenleri hayli duygulandırdı.

Lal Denizli, Gülşah Durbay'ın son günlerinde yanında olduğunu söyleyerek paylaştığı sözler okuyanları hüzünlendirdi.

Lal Denizli, Gülşah Durbay'ın son günlerinde yanında olduğunu söyleyerek paylaştığı sözler okuyanları hüzünlendirdi.

Paylaşımında, Durbay’ın yoğun bakımdayken söylediği son sözlerden birine de yer veren Denizli, bu anın kendisi ve ailesi için ne kadar sarsıcı olduğunu anlattı. Denizli, “Çok acıklı bir hikâye yazdık değil mi…” sözlerinin, Durbay’ın geride bıraktığı büyük mücadelenin özeti olduğunu ifade etti. Yaklaşık 16 aydır süren zorlu hastalık sürecinde neredeyse hiç ayrılmadıklarını belirten Denizli, bu dönemin hayatlarındaki en ağır sınavlardan biri olduğunu dile getirdi.

"Sen savaşmak, kafa tutmak için doğmuşsun."

"Sen savaşmak, kafa tutmak için doğmuşsun."

Gülşah Durbay’ı “bu hayatta gördüğüm en güçlü kadın” sözleriyle tanımlayan Denizli, onun istatistikleri ve ezberleri bozan, doğruluğundan ve dürüstlüğünden asla vazgeçmeyen bir karaktere sahip olduğunu vurguladı. Denizli, mesajında, “Sen savaşmak için, kafa tutmak için doğmuşsun ve tam da sana yakışacak şekilde savaşarak veda ettin bize” ifadelerine yer verdi.

Lal Denizli'nin Gülşah Durbay'a veda ettiği paylaşımdaki sözlerini tamamı şu şekilde:

Lal Denizli'nin Gülşah Durbay'a veda ettiği paylaşımdaki sözlerini tamamı şu şekilde:

'Gülüm’e dair…

“Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi…” yoğun bakımda söylediğin son sözlerden biri bu oldu. Haklıydın ve biz annen ve babanla sessizce ağladık bu sözlerine.

Ayrı şehirlerden aynı yolun umudunda birleşti yollarımız. Yıllardır omuza omuza bir aydınlık gelecek aşkıyla arşınlıyoruz yolları. Yıllar içerisinde yol arkadaşlığımız önce dostluğa ardından kardeşliğe evrildi. Hayatımızın en mutlu günlerini yaşadığımız günlerde, aldığımız kötü haberle yaklaşık 16 aydır ayrı geçirdiğimiz çok nâdir ânımız oldu Gülşah’la.

Bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın sen Gülüm. İstatistikleri yerle bir eden, tüm ezberleri kendi doğrularınla bir bir deviren, doğruluğundan, dürüstlüğünden bir dakika olsun vazgeçmemiş hayran olduğum insansın sen. Ne söylüyorum diye gözlerini kocaman açıp, gözlerime bakardın çünkü sözlerimden ziyade duygumu görmeye çalışırdın. Sen savaşmak için, kafa tutmak için doğmuşsun ve tam da sana yakışacak şekilde savaşarak veda ettin bize.

Ne diyeceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kocaman bir boşluğa bırakılmış gibiyim. Verdiğin büyük savaşı seninle yürürken şimdi bir hiçliğin ortasında kaldım. Herkes bir şeyler diyor ama hiç birini duymuyorum “Lâlitom yine tıkadın kulaklarını bir tek beni duyduğun saatlerin başladı.”

Ah Gülüm… yüreğimin nasıl yandığını tarif edebilecek bir kelimem yok. Son anlarına kadar iyi ki hiç vazgeçmeden, sana seni ne kadar sevdiğimizi anlattım. İyi ki tuttum pamuk ellerinden. Kurduğumuz tüm ortak hayalleri şimdi bir bir senin adınla, senin ışığınla gerçekleştirmek düşüyor bize.

Çok eksiğim.

Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın.

Seni çok özleyeceğim canım kardeşim.

Seni çok seviyorum biriciğim.

Elim, elinde Gülüm.

Lâliton.'

