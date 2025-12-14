Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den Arkadaşı Gülşah Durbay'a Duygusal Veda
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için sosyal medya platformu X’ten uzun ve duygusal bir veda mesajı paylaştı. Denizli, mesajında Durbay ile yıllara dayanan yol arkadaşlıklarının zamanla “dostluğa, ardından kardeşliğe” dönüştüğünü vurguladı.
Lal Denizli'nin duygusal vedası sosyal medyada bu paylaşımı görenleri hayli duygulandırdı.
Lal Denizli, Gülşah Durbay'ın son günlerinde yanında olduğunu söyleyerek paylaştığı sözler okuyanları hüzünlendirdi.
"Sen savaşmak, kafa tutmak için doğmuşsun."
Lal Denizli'nin Gülşah Durbay'a veda ettiği paylaşımdaki sözlerini tamamı şu şekilde:
