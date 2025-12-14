onedio
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Yaşamını Yitirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 19:27

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Durbay, 2 Aralık’ta sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Çoklu organ yetmezliği tanısı konulan Durbay, yoğun bakımda geçen 10 günün ardından entübe edilmişti.

2 Aralık’tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan 37 yaşındaki Durbay, kolon kanseri tedavisi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Durbay’ın solunum cihazına bağlı şekilde takip edildiği belirtilmişti.

