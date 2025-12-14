Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Yaşamını Yitirdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Durbay, 2 Aralık’ta sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Çoklu organ yetmezliği tanısı konulan Durbay, yoğun bakımda geçen 10 günün ardından entübe edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın