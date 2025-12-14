onedio

Ankaralıların Uzun Zamandır Beklediği Havalimanı Metro Hattında Önemli Değişiklik Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 19:13

Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için çalışmaların yeni yılda başlaması planlanıyor. Daha önce Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarmalı olarak tasarlanan proje, revize edilerek YHT Garı çıkışlı hale getirildi.

Yenilenen güzergâh, Ankara’nın önemli ulaşım ve yerleşim noktalarını doğrudan kapsayacak biçimde havalimanına uzanacak. Yaklaşık 36 kilometre uzunluğundaki hatta 12 istasyon yer alması öngörülürken, proje ile Esenboğa Havalimanı’nın Yüksek Hızlı Tren ağıyla entegre edilmesi hedefleniyor.

Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ankara’da planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’na ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ankara’da planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’na ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Projede artan yolcu talebi ve ulaşım ihtiyacı doğrultusunda kapsamlı revizyonlara gidildiğini belirten Uraloğlu, başlangıçta Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarmalı olarak tasarlanan hattın, yapılan değişiklikle YHT Gar çıkışlı olacak şekilde yeniden düzenlendiğini aktardı.

Uraloğlu, yeni güzergâhın Ankara’nın önemli ulaşım ve yerleşim bölgelerini doğrudan kapsayarak Esenboğa Havalimanı’na ulaşacağını vurgulayarak, bu sayede YHT Gar ile havalimanı arasında aktarmasız, hızlı ve konforlu bir metro bağlantısının sağlanacağını ifade etti.

Projede yeni 12 istasyon yer alacak.

Uraloğlu, revizyonların yalnızca güzergâhla sınırlı kalmadığını; istasyon giriş ve çıkışları, istasyon konumları, plan ve profil çalışmaları ile işletmeye yönelik kriterlerin de yeniden ele alındığını vurguladı. Projenin mevcut ulaşım ağıyla tam uyumlu, fizibilitesi yüksek ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek bir yapıya kavuşturulması için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Hatla ilgili detayları da paylaşan Uraloğlu, YHT Gar–Kuyubaşı–Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nın 36 kilometre uzunluğunda planlandığını belirtti. Proje kapsamında YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere toplam 12 istasyon yer alacak. Çalışmalarda sona yaklaşıldığını aktaran Uraloğlu, hattın yapımına 2026 yılında başlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
