Ankaralıların Uzun Zamandır Beklediği Havalimanı Metro Hattında Önemli Değişiklik Yapıldı

Uraloğlu, revizyonların yalnızca güzergâhla sınırlı kalmadığını; istasyon giriş ve çıkışları, istasyon konumları, plan ve profil çalışmaları ile işletmeye yönelik kriterlerin de yeniden ele alındığını vurguladı. Projenin mevcut ulaşım ağıyla tam uyumlu, fizibilitesi yüksek ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek bir yapıya kavuşturulması için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Hatla ilgili detayları da paylaşan Uraloğlu, YHT Gar–Kuyubaşı–Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nın 36 kilometre uzunluğunda planlandığını belirtti. Proje kapsamında YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere toplam 12 istasyon yer alacak. Çalışmalarda sona yaklaşıldığını aktaran Uraloğlu, hattın yapımına 2026 yılında başlanmasının hedeflendiğini kaydetti.