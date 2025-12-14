Ankaralıların Uzun Zamandır Beklediği Havalimanı Metro Hattında Önemli Değişiklik Yapıldı
Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için çalışmaların yeni yılda başlaması planlanıyor. Daha önce Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarmalı olarak tasarlanan proje, revize edilerek YHT Garı çıkışlı hale getirildi.
Yenilenen güzergâh, Ankara’nın önemli ulaşım ve yerleşim noktalarını doğrudan kapsayacak biçimde havalimanına uzanacak. Yaklaşık 36 kilometre uzunluğundaki hatta 12 istasyon yer alması öngörülürken, proje ile Esenboğa Havalimanı’nın Yüksek Hızlı Tren ağıyla entegre edilmesi hedefleniyor.
Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ankara’da planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’na ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.
Projede yeni 12 istasyon yer alacak.
