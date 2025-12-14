Ünlü Yönetmen Carl Erik Rinsch, Netflix’i 11 Milyon Dolar Dolandırdı

İddialara göre Rinsch, daha sonra Conquest adını alan White Horse adlı bilim kurgu dizisini tamamlamak amacıyla Netflix’ten 11 milyon dolar aldı ancak bu tutarın yarıdan fazlasını yaptığı çeşitli yatırımlarda kaybetti. Paranın bir kısmını kripto varlıklara yönlendirdiği belirtilen Rinsch’in, Rolls-Royce ve Ferrari’nin yanı sıra 652 bin dolarlık saat ve giysi, 638 bin dolarlık yatak, 295 bin dolarlık nevresim satın aldığı öne sürüldü. Ayrıca 1,8 milyon dolarlık kredi kartı borcunu kapattığı da iddialar arasında yer aldı. Yönetmenin cezasının belirleneceği duruşmanın nisan ayında yapılması ve hapis ya da para cezasının bu duruşmada açıklanması bekleniyor.