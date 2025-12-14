Ünlü Yönetmen Carl Erik Rinsch, Netflix’i 11 Milyon Dolar Dolandırdı
Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı 47 Ronin filminin yönetmeni Carl Erik Rinsch, Netflix’ten 11 milyon dolar haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Rinsch’in bu parayı aralarında beş Rolls-Royce ve bir Ferrari’nin de yer aldığı lüks harcamalarda kullandığı tespit edildi.
Rinsch, geçen perşembe günü dolandırıcılık ve kara para aklama dahil olmak üzere birçok suçtan hüküm giydi.
295 bin Dolara nevresim takımı almış.
