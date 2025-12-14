onedio
Ünlü Yönetmen Carl Erik Rinsch, Netflix’i 11 Milyon Dolar Dolandırdı

Hakan Karakoca
14.12.2025 - 18:30

Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı 47 Ronin filminin yönetmeni Carl Erik Rinsch, Netflix’ten 11 milyon dolar haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Rinsch’in bu parayı aralarında beş Rolls-Royce ve bir Ferrari’nin de yer aldığı lüks harcamalarda kullandığı tespit edildi.

Kaynak - Gazete Oksijen

Rinsch, geçen perşembe günü dolandırıcılık ve kara para aklama dahil olmak üzere birçok suçtan hüküm giydi.

Avukatı Benjamin Zeman ise karara itiraz ederek, verilen hükmün hatalı olduğunu savundu. Zeman, kararın dünyanın en büyük medya şirketlerinden biriyle sözleşmesel ve yaratıcı anlaşmazlık yaşayan sanatçılar açısından riskli bir emsal oluşturabileceğini, bu tür uyuşmazlıkların federal düzeyde dolandırıcılık suçlamalarına dönüşmesinin önünü açabileceğini dile getirdi.

295 bin Dolara nevresim takımı almış.

İddialara göre Rinsch, daha sonra Conquest adını alan White Horse adlı bilim kurgu dizisini tamamlamak amacıyla Netflix’ten 11 milyon dolar aldı ancak bu tutarın yarıdan fazlasını yaptığı çeşitli yatırımlarda kaybetti. Paranın bir kısmını kripto varlıklara yönlendirdiği belirtilen Rinsch’in, Rolls-Royce ve Ferrari’nin yanı sıra 652 bin dolarlık saat ve giysi, 638 bin dolarlık yatak, 295 bin dolarlık nevresim satın aldığı öne sürüldü. Ayrıca 1,8 milyon dolarlık kredi kartı borcunu kapattığı da iddialar arasında yer aldı. Yönetmenin cezasının belirleneceği duruşmanın nisan ayında yapılması ve hapis ya da para cezasının bu duruşmada açıklanması bekleniyor.

