Volkswagen 88 Yıllık Tarihinde İlk Kez Almanya'da Üretimini Durduruyor
Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, salı gününden itibaren Dresden’deki tesisinde araç üretimini durduracağını duyurdu. Bu karar, şirketin 88 yıllık tarihinde sembolik bir kırılma yaratırken, Volkswagen’in Almanya’daki bir fabrikasında ilk kez üretimi tamamen durdurması anlamına geliyor.
Söz konusu adım; Çin pazarında satışların gerilemesi, Avrupa’daki zayıf talep ve ABD’de uygulanan gümrük vergilerinin satışlar üzerindeki baskısı nedeniyle bozulan nakit akışının ardından geldi. Volkswagen, bu süreçte Almanya genelinde en az üç fabrikayı kapatmayı ve önemli sayıda çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi açıklama ile duyurdular.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nakit akışındaki kriz üretimi durdurdu.
Tesislerini kiralayacaklar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın