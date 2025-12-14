Volkswagen 88 Yıllık Tarihinde İlk Kez Almanya'da Üretimini Durduruyor

Şirketin CFO’su Arno Antlitz, 2025 yılında neredeyse sıfıra yakın olması beklenen net nakit akışının sınırlı da olsa pozitife dönebileceğini ifade ediyor. Ancak analistlere göre Volkswagen üzerindeki mali baskı sürecek. Bernstein analisti Stephen Reitman, 2026 yılı nakit akışında belirgin bir baskı olduğuna dikkat çekerek, şirketin harcamaları kısmak ve faaliyet kârlılığını artırmak için seçenekler aradığını belirtiyor.

Reitman’a göre Volkswagen, fosil yakıtlı araçlara yönelik yeni yatırımlar gerektiren zorluklarla karşı karşıya ve bu nedenle yeni nesil benzinli motor teknolojilerine yönelmesi gerekiyor. Union Investment’ta portföy yöneticisi Moritz Kronenberger ise şirketin yatırım programında bazı projelerin çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.