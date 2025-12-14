onedio
Volkswagen 88 Yıllık Tarihinde İlk Kez Almanya'da Üretimini Durduruyor

Volkswagen 88 Yıllık Tarihinde İlk Kez Almanya'da Üretimini Durduruyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 17:54

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, salı gününden itibaren Dresden’deki tesisinde araç üretimini durduracağını duyurdu. Bu karar, şirketin 88 yıllık tarihinde sembolik bir kırılma yaratırken, Volkswagen’in Almanya’daki bir fabrikasında ilk kez üretimi tamamen durdurması anlamına geliyor.

Söz konusu adım; Çin pazarında satışların gerilemesi, Avrupa’daki zayıf talep ve ABD’de uygulanan gümrük vergilerinin satışlar üzerindeki baskısı nedeniyle bozulan nakit akışının ardından geldi. Volkswagen, bu süreçte Almanya genelinde en az üç fabrikayı kapatmayı ve önemli sayıda çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor.

Resmi açıklama ile duyurdular.

Resmi açıklama ile duyurdular.

Söz konusu adım, Volkswagen’in Almanya’daki üretim kapasitesini küçültmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. Marka CEO’su Thomas Schäfer, bu ay alınan üretimi durdurma kararının kolay olmadığını, ancak ekonomik koşullar nedeniyle zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Öte yandan Volkswagen, içten yanmalı motorlu araçlara yönelik planlarını yeniden genişletirken, önümüzdeki beş yıl için öngörülen yaklaşık 160 milyar euroluk yatırım bütçesini finanse etmekte zorlanıyor. Her yıl revize edilen bu bütçede, mali baskılar nedeniyle çeşitli kesintilere gidildiği belirtiliyor.

Nakit akışındaki kriz üretimi durdurdu.

Nakit akışındaki kriz üretimi durdurdu.

Şirketin CFO’su Arno Antlitz, 2025 yılında neredeyse sıfıra yakın olması beklenen net nakit akışının sınırlı da olsa pozitife dönebileceğini ifade ediyor. Ancak analistlere göre Volkswagen üzerindeki mali baskı sürecek. Bernstein analisti Stephen Reitman, 2026 yılı nakit akışında belirgin bir baskı olduğuna dikkat çekerek, şirketin harcamaları kısmak ve faaliyet kârlılığını artırmak için seçenekler aradığını belirtiyor.

Reitman’a göre Volkswagen, fosil yakıtlı araçlara yönelik yeni yatırımlar gerektiren zorluklarla karşı karşıya ve bu nedenle yeni nesil benzinli motor teknolojilerine yönelmesi gerekiyor. Union Investment’ta portföy yöneticisi Moritz Kronenberger ise şirketin yatırım programında bazı projelerin çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Tesislerini kiralayacaklar.

Tesislerini kiralayacaklar.

Dresden tesisi, 2002’de üretime başlamasından bu yana 200 binin altında araç üretti. Volkswagen’in mühendislik yetkinliğini sergileyen bir vitrin olarak kurgulanan fabrika, ilk etapta üst segment Phaeton modelinin montajını üstlendi. Phaeton’un 2016’da üretimden kaldırılmasının ardından tesis, Volkswagen’in elektrifikasyon hamlesinin sembollerinden biri haline geldi ve son olarak tamamen elektrikli ID.3 modelini üretti.

Üretimin sona ermesiyle birlikte tesisin, yapay zeka, robotik ve çip geliştirme alanlarına odaklanacak bir araştırma kampüsü kurulması amacıyla Dresden Teknik Üniversitesi’ne kiralanması planlanıyor.

