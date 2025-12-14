Uzmanlar Bu Konuda Hemfikir: 2025 Yılında Kazandıran Altın Yeni Rekorlara Hazır

Altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son faiz kararının ardından yükselişe geçti. Fed, beklentiler doğrultusunda faizi 25 baz puan düşürerek %3,75-3,50 aralığına indirdi. Ayrıca 45 milyon euroluk hazine bonosu alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu adımın dolar üzerinde baskı yaratması ve altın gibi değerli metallerin fiyatında yukarı yönlü hareketi desteklemesi, doların ise değer kaybını hızlandırması bekleniyor.