Uzmanlar Bu Konuda Hemfikir: 2025 Yılında Kazandıran Altın Yeni Rekorlara Hazır
Piyasalar, Fed’in yılın son faiz kararının ardından pozitif bir seyir izledi. Yatırımcıların odağında şimdi gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor. Peki, enflasyon açıklanmasının ardından altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? Altın yeni rekor seviyelere ulaşabilir mi? Öte yandan, büyük bankalar 2026 yılına dair öngörülerini paylaştı. İşte öne çıkan tahminler…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FED kararı sonrası altın yükselişe geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4381 dolar rekorundan sonra gerilemişti ama altın yeni ralliye hazırlanıyor.
İşte tahminler...
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın