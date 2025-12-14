onedio
Uzmanlar Bu Konuda Hemfikir: 2025 Yılında Kazandıran Altın Yeni Rekorlara Hazır

Hakan Karakoca
14.12.2025 - 17:22

Piyasalar, Fed’in yılın son faiz kararının ardından pozitif bir seyir izledi. Yatırımcıların odağında şimdi gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor. Peki, enflasyon açıklanmasının ardından altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? Altın yeni rekor seviyelere ulaşabilir mi? Öte yandan, büyük bankalar 2026 yılına dair öngörülerini paylaştı. İşte öne çıkan tahminler…

FED kararı sonrası altın yükselişe geçti.

Altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son faiz kararının ardından yükselişe geçti. Fed, beklentiler doğrultusunda faizi 25 baz puan düşürerek %3,75-3,50 aralığına indirdi. Ayrıca 45 milyon euroluk hazine bonosu alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu adımın dolar üzerinde baskı yaratması ve altın gibi değerli metallerin fiyatında yukarı yönlü hareketi desteklemesi, doların ise değer kaybını hızlandırması bekleniyor.

4381 dolar rekorundan sonra gerilemişti ama altın yeni ralliye hazırlanıyor.

Altın fiyatları, 2025 yılında tarihi rekorlarını peş peşe kırarak haftayı 4.287 dolardan tamamladı. Gün içinde ise 4.381 dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyanın önde gelen bankaları, 2026 yılı için altın fiyatlarının seyrine ilişkin tahminlerini paylaştı. İşte büyük bankaların 2026 altın fiyat öngörüleri…

İşte tahminler...

Wells Fargo, altının 2026 yılında 4.500 – 4.700 dolar aralığında olmasını bekliyor.

Deutsche Bank, 4.450 dolar seviyesini öngörüyor.

Bank of America, altının 5.000 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs, 4.900 dolar seviyesini öngörürken, Morgan Stanley ve UBS her ikisi de 4.500 dolarlık tahmin sunuyor.

JPMorgan ise 5.000 dolar ile en yüksek beklentiyi paylaşıyor.

