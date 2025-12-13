Google Gemini ile Selfie Çekip Gördüğünüz Kıyafetleri Yapay Zekayla Deneyebileceksiniz

Yeni özellik, Google’ın Gemini 2.5 Flash Image adlı yapay zekâ modeli tarafından destekleniyor. Sistem, yüklenen selfie üzerinden kullanıcının dijital bir vücut modelini oluşturuyor ve seçilen kıyafeti bu model üzerinde gerçekçi biçimde yansıtıyor.

Benzer uygulamaların aksine tam boy fotoğraf gerektirmeyen bu teknoloji, yalnızca bir selfie ile tam vücut simülasyonu üretebiliyor. Böylece kullanıcılar için hem daha hızlı hem de daha kolay erişilebilir bir deneme deneyimi sunuluyor.