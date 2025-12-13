Google Gemini ile Selfie Çekip Gördüğünüz Kıyafetleri Yapay Zekayla Deneyebileceksiniz
Google, ABD’deki kullanıcılar için selfie üzerinden kıyafet deneme imkânı sunan yeni bir özelliği devreye aldı. Kullanıcılar tek bir fotoğraf yükleyerek kıyafetleri sanal bir model üzerinde görebiliyor. Gemini 2.5 Flash Image yapay zekâsıyla çalışan sistem, tam boy fotoğraf zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Özellik, özellikle çevrim içi alışverişte beden ve görünüm konusunda daha hızlı karar verilmesini amaçlıyor.
Tek selfie yeterli...
Gemini altyapısıyla alışverişte yeni bir devrim olacak. w
Şimdilik sadece ABD'de kullanılacak.
