Google Gemini ile Selfie Çekip Gördüğünüz Kıyafetleri Yapay Zekayla Deneyebileceksiniz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2025 - 19:48

Google, ABD’deki kullanıcılar için selfie üzerinden kıyafet deneme imkânı sunan yeni bir özelliği devreye aldı. Kullanıcılar tek bir fotoğraf yükleyerek kıyafetleri sanal bir model üzerinde görebiliyor. Gemini 2.5 Flash Image yapay zekâsıyla çalışan sistem, tam boy fotoğraf zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Özellik, özellikle çevrim içi alışverişte beden ve görünüm konusunda daha hızlı karar verilmesini amaçlıyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

Tek selfie yeterli...

Yapay zekâdaki hızlı gelişmeler, çevrim içi alışveriş deneyimini kökten dönüştürmeye devam ediyor. Kıyafet denemeyi dijital ortama taşıyan çözümler yaygınlaşırken, Google’ın ABD kullanıcılarına sunduğu yeni özellik bu alanda öne çıkıyor.

“Tek selfie yeterli” yaklaşımıyla sunulan sistemde kullanıcılar, yalnızca bir fotoğraf yükleyerek seçtikleri kıyafetleri sanal olarak üzerlerinde görebiliyor. Fotoğrafın sisteme eklenmesi ve beden tercihlerinin yapılmasının ardından tüm süreç, yapay zekâ tarafından otomatik olarak tamamlanıyor.

Gemini altyapısıyla alışverişte yeni bir devrim olacak. w

Yeni özellik, Google’ın Gemini 2.5 Flash Image adlı yapay zekâ modeli tarafından destekleniyor. Sistem, yüklenen selfie üzerinden kullanıcının dijital bir vücut modelini oluşturuyor ve seçilen kıyafeti bu model üzerinde gerçekçi biçimde yansıtıyor.

Benzer uygulamaların aksine tam boy fotoğraf gerektirmeyen bu teknoloji, yalnızca bir selfie ile tam vücut simülasyonu üretebiliyor. Böylece kullanıcılar için hem daha hızlı hem de daha kolay erişilebilir bir deneme deneyimi sunuluyor.

Şimdilik sadece ABD'de kullanılacak.

Özellik şu aşamada yalnızca ABD’de Google Alışveriş platformu üzerinden erişime açık durumda. Küresel kullanıma ne zaman sunulacağına ilişkin Google’dan henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Uzmanlar ise sistemin dünya genelinde kullanıma açılması hâlinde çevrim içi alışverişte önemli bir dönüşüm yaratabileceğini değerlendiriyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
