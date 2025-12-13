onedio
Meclis Lokantasındaki İstismar Skandalında 3 Tutuklama Daha Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2025 - 19:14

TBMM Lokantası’nda stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel taciz iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada üç aşçı daha tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı dörde çıktı.

Soruşturma, Meclis’te stajyer olarak görev yapan D.K.’nin, lokantada çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize maruz kaldığını ileri sürerek yaptığı şikâyet üzerine başlatıldı. Şikâyet sonrası gözaltına alınan H.İ.G., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

İnceleme ve gözaltı haberleri art arda geldi.

Soruşturma kapsamında toplam beş kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Bu süreçte dört Meclis çalışanı daha gözaltına alınırken, şüphelilerden üçü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, söz konusu üç şüphelinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmelerine hükmetti.

Olay nasıl ortaya çıkmıştı?

Skandal, TBMM Lokantası’nda stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Olay, 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine gönderilen mesajları yetkililere göstermesiyle ortaya çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı öğrenildi.

