Meclis Lokantasındaki İstismar Skandalında 3 Tutuklama Daha Geldi
TBMM Lokantası’nda stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel taciz iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada üç aşçı daha tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı dörde çıktı.
Soruşturma, Meclis’te stajyer olarak görev yapan D.K.’nin, lokantada çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize maruz kaldığını ileri sürerek yaptığı şikâyet üzerine başlatıldı. Şikâyet sonrası gözaltına alınan H.İ.G., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
İnceleme ve gözaltı haberleri art arda geldi.
Olay nasıl ortaya çıkmıştı?
