DMM Koordinatörü Furkan Torlak Görevinden İstifa Etti: Mehmet Akif Ersoy'un Çocukluk Arkadaşıydı
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 'Uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkan sağlamak' suçlamasıyla cezaevine gönderilen Ersoy, savcılık ifadesinde hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.
Bugün sosyal medyada ve basında çıkan haberlerde ise İletişim Başkanlığı'nda görev yapan Furkan Torlak'ın ismi ön plana çıkarken, Torlak sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluğu sonrası Furkan Torlak görevinden istifa etti.
Torlak, istifasını "Kurumun yıpranmaması adına..." diyerek duyurdu.
Furkan Torlak'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
