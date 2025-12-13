onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
DMM Koordinatörü Furkan Torlak Görevinden İstifa Etti: Mehmet Akif Ersoy'un Çocukluk Arkadaşıydı

DMM Koordinatörü Furkan Torlak Görevinden İstifa Etti: Mehmet Akif Ersoy'un Çocukluk Arkadaşıydı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2025 - 18:22

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 'Uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkan sağlamak' suçlamasıyla cezaevine gönderilen Ersoy, savcılık ifadesinde hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

Bugün sosyal medyada ve basında çıkan haberlerde ise İletişim Başkanlığı'nda görev yapan Furkan Torlak'ın ismi ön plana çıkarken, Torlak sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluğu sonrası Furkan Torlak görevinden istifa etti.

Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluğu sonrası Furkan Torlak görevinden istifa etti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, Mehmet Akif Ersoy hakkında çıkan bazı haberlerde adının yer alması nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Torlak, kendisine yöneltilmiş herhangi bir suçlama olmadığını vurgulayarak, basında isminin geçmesinin kendisini üzdüğünü ifade etti. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’u çocukluk yıllarından bu yana tanıdığını ve aralarında uzun yıllara dayanan bir dostluk bulunduğunu belirtti.

Torlak, istifasını "Kurumun yıpranmaması adına..." diyerek duyurdu.

Torlak, istifasını "Kurumun yıpranmaması adına..." diyerek duyurdu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, Ersoy’la ilgili bazı haberlerde adının anılması üzerine, bu kararı aldığını açıkladı. Torlak, kararını 'Görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum.' diyerek açıkladı.

Furkan Torlak'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Furkan Torlak'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

'Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın