6 Şubat Depremlerinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerden Yargı Paketi Tepkisi: “Suçlular Affedilemez”

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin Hatay Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan avukat Eren Can, şunları söyledi:

'Üç sene geçti, iddianame düzenlenmedi. Bizim için burada konuşmak, adalet mücadelesi vermek göründüğü kadar kolay değil. Acımızı yaşarken bu mücadeleyle sınanıyoruz. Ne yazık ki yasama makamı bizi böyle bir yasa tasarısıyla muhatap ederek deprem suçlularının infazındaki iyileştirmeyi önümüze getirerek bu mücadeleyi yapma zorunluluğu gerçekleştirdi.

Üç sene geçti Rana Apartman’da iddianame düzenlenmedi. Üç yıl geçti yargı süreçleri devam ediyor. Üç yıl geçti Antakya’nın hali ortada. Bizler için yaşam devam etmiyor. Verilen hiçbir ceza kaybettiklerimizi geri getirmeyecek. Bu mücadeleyi acıyı bir daha kimse yaşamasın diye veriyoruz. Binlerce kez seslenmekten vazgeçmeyeceğiz. Deprem suçlularının affını Yargı Paketi’nden çıkarın. Bu infaz değişikliğini yapmayın, yargılamaların olası kasttan olmasını talep ediyoruz.'