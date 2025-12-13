onedio
6 Şubat Depremlerinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerden Yargı Paketi Tepkisi: “Suçlular Affedilemez”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2025 - 16:14

6 Şubat Depremleri’nin ardından yakınlarını yitiren aileler Adalet Peşinde Aileler Platformu'nu kurdu. Deprem nedeniyle binlerce insana mezar olan yapıların sorumlularının adaletli şekilde yargılanmasını talep eden aileler, Hatay Adliyesi önünde açıklama yaptı. Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelecek olan 11. Yargı Paketi’ne tepki gösteren avukat Eren Can, “Depremde kaybettiklerimiz için adalet istiyoruz. Dosyalar kapatılmasın, sorumlular cezasız kalmasın” dedi.

Avukat Eren Can'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

"Deprem suçluları affedilemez."

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin Hatay Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan avukat Eren Can, şunları söyledi:

'Üç sene geçti, iddianame düzenlenmedi. Bizim için burada konuşmak, adalet mücadelesi vermek göründüğü kadar kolay değil. Acımızı yaşarken bu mücadeleyle sınanıyoruz. Ne yazık ki yasama makamı bizi böyle bir yasa tasarısıyla muhatap ederek deprem suçlularının infazındaki iyileştirmeyi önümüze getirerek bu mücadeleyi yapma zorunluluğu gerçekleştirdi.

Üç sene geçti Rana Apartman’da iddianame düzenlenmedi. Üç yıl geçti yargı süreçleri devam ediyor. Üç yıl geçti Antakya’nın hali ortada. Bizler için yaşam devam etmiyor. Verilen hiçbir ceza kaybettiklerimizi geri getirmeyecek. Bu mücadeleyi acıyı bir daha kimse yaşamasın diye veriyoruz. Binlerce kez seslenmekten vazgeçmeyeceğiz. Deprem suçlularının affını Yargı Paketi’nden çıkarın. Bu infaz değişikliğini yapmayın, yargılamaların olası kasttan olmasını talep ediyoruz.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
AKP'nin hiç ama hiç umurunda degilsiniz.