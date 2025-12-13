6 Şubat Depremlerinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerden Yargı Paketi Tepkisi: “Suçlular Affedilemez”
6 Şubat Depremleri’nin ardından yakınlarını yitiren aileler Adalet Peşinde Aileler Platformu'nu kurdu. Deprem nedeniyle binlerce insana mezar olan yapıların sorumlularının adaletli şekilde yargılanmasını talep eden aileler, Hatay Adliyesi önünde açıklama yaptı. Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelecek olan 11. Yargı Paketi’ne tepki gösteren avukat Eren Can, “Depremde kaybettiklerimiz için adalet istiyoruz. Dosyalar kapatılmasın, sorumlular cezasız kalmasın” dedi.
"Deprem suçluları affedilemez."
AKP'nin hiç ama hiç umurunda degilsiniz.