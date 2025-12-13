Mehmet Akif Ersoy’u Michael Jackson’a Benzeten Cem Küçük, Feyyaz Yiğit’in 'Gibi'deki Repliğiyle Eleştirdi

Cem Küçük'ün sözleri şöyle oldu:

'Ben Mehmet Akif’in AK Partili olduğunu düşünmüyorum. AK Parti’de yakın dostları olduğu kesin. En tepede Mehmet Görmez onlardan biri. Ömer Çelik’le yakın dostluğu var. Ömer bey, bir suç işlediğini bunları bilse o dostluğu keser. Tabii Mehmet Akif’in bunları yaptı mı yapmadı mı bilmiyoruz. Deprem zamanı yaptığı yayınlar iyi değildi. O dönem o grubu eleştirmiş birisiyim. Yok devlet kurtarmaya gelmedi… Bilmem ne gibi. O kişinin Michael Jackson gibi siyah gelip beyaz gitme gibi…

Michael Jackson siyahi olmasına rağmen siyahilerden nefret ederdi. O arkadaşın muhafazakar milliyetçilerden haz etmezdi. Babası İrancıydı… Babası değerli bir insan. Dolayısıyla Mehmet Akif, hiçbir zaman AK Parti için benim aldığım senin aldığın tavrı almadı. 17-25’te, Gezi’de, darbe zamanı ortada görmedim. Feyyaz Yiğit, ‘Gibi’ dizisinde diyor ya, ‘Süreçte yoksunuz, süreçten sonra kahramansınız…’ Süreçte biz varız, o dayağı biz yiyoruz.”