onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mehmet Akif Ersoy’u Michael Jackson’a Benzeten Cem Küçük, Feyyaz Yiğit’in 'Gibi'deki Repliğiyle Eleştirdi

Mehmet Akif Ersoy’u Michael Jackson’a Benzeten Cem Küçük, Feyyaz Yiğit’in 'Gibi'deki Repliğiyle Eleştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2025 - 15:38

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında bir yorum da Cem Küçük'ten geldi. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, Mehmet Akif Ersoy'u 'Michael Jackson'a benzetti. Öte yandan Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy'u Feyyaz Yiğit'in 'Gibi' dizisindeki repliğiyle eleştirdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy'u Michael Jackson'a benzetti ve "Gibi" dizisi repliğiyle eleştirdi.

Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy'u Michael Jackson'a benzetti ve "Gibi" dizisi repliğiyle eleştirdi.

Cem Küçük'ün sözleri şöyle oldu:

'Ben Mehmet Akif’in AK Partili olduğunu düşünmüyorum. AK Parti’de yakın dostları olduğu kesin. En tepede Mehmet Görmez onlardan biri. Ömer Çelik’le yakın dostluğu var. Ömer bey, bir suç işlediğini bunları bilse o dostluğu keser. Tabii Mehmet Akif’in bunları yaptı mı yapmadı mı bilmiyoruz. Deprem zamanı yaptığı yayınlar iyi değildi. O dönem o grubu eleştirmiş birisiyim. Yok devlet kurtarmaya gelmedi… Bilmem ne gibi. O kişinin Michael Jackson gibi siyah gelip beyaz gitme gibi… 

Michael Jackson siyahi olmasına rağmen siyahilerden nefret ederdi. O arkadaşın muhafazakar milliyetçilerden haz etmezdi. Babası İrancıydı… Babası değerli bir insan. Dolayısıyla Mehmet Akif, hiçbir zaman AK Parti için benim aldığım senin aldığın tavrı almadı. 17-25’te, Gezi’de, darbe zamanı ortada görmedim. Feyyaz Yiğit, ‘Gibi’ dizisinde diyor ya, ‘Süreçte yoksunuz, süreçten sonra kahramansınız…’ Süreçte biz varız, o dayağı biz yiyoruz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
8
6
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın