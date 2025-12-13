Mehmet Akif Ersoy’u Michael Jackson’a Benzeten Cem Küçük, Feyyaz Yiğit’in 'Gibi'deki Repliğiyle Eleştirdi
Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında bir yorum da Cem Küçük'ten geldi. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, Mehmet Akif Ersoy'u 'Michael Jackson'a benzetti. Öte yandan Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy'u Feyyaz Yiğit'in 'Gibi' dizisindeki repliğiyle eleştirdi.
Cem Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
