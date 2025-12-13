Uzman İsim Asgari Ücrete Yüzde 25'in Altında Zam Yapılmayacağını Açıkladı
Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek asgari ücret için heyecan arttı. Yeni asgari ücret 31 Aralık tarihine kadar belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. Komisyon’da alınacak zam kararı merak beklenirken uzman isimlerden yeni tahminler geldi. Habertürk yayınına katılan Sosyal Güvenlik Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Karakaş, zammın yüzde 25’in altına inmeyeceğini ileri sürdü.
Asgari ücret ne kadar olacak?
İsa Karakaş, asgari ücrete yüzde 20'nin altında zam yapılmayacağını söyledi.
