Uzman İsim Asgari Ücrete Yüzde 25'in Altında Zam Yapılmayacağını Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2025 - 12:27

Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek asgari ücret için heyecan arttı. Yeni asgari ücret 31 Aralık tarihine kadar belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. Komisyon’da alınacak zam kararı merak beklenirken uzman isimlerden yeni tahminler geldi. Habertürk yayınına katılan Sosyal Güvenlik Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Karakaş, zammın yüzde 25’in altına inmeyeceğini ileri sürdü.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret maratonu 12 Aralık Cuma günü resmen başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya gelmesiyle yeni asgari ücret belirlenecek. 31 Aralık tarihine kadar belli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı da merak edilenler arasında. Hükümet tarafında 'makul ücret' açıklamaları yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde işveren temsilcisi TİSK'e seslenerek 'Elini taşın altına koymalı' çağrısı yapmıştı. 

Vatandaşlar asgari ücrete iyi bir zam beklerken uzmanların tahminleri yüzde 20-25 arasında.

2026 asgari ücret zam oranı tahminleri

İsa Karakaş, asgari ücrete yüzde 20'nin altında zam yapılmayacağını söyledi.

Asgari ücrete dair açıklamalarda bulunan Karakaş, 'Yüzde 25’in altında olmayacağını aylardır söylüyorum' dedi.

Karakaş'ın açıklamaları şöyle:

'Yüzde 25’in altında olmayacağını aylardır söylüyorum. Bu oranın altında olması mümkün değil. Çünkü sayın Cumhurbaşkanımız halkın nabzını alıyor. Asgari ücretle ilgili şikayetler AK Partiye geliyor. Yüzde 20’lik asgari ücretin kabul edilmeyeceği aşikâr. Asgari ücreti yüzde 20 artırdığını zaman bu zam 2027 Şubat ayına kadar geçerli olacak. Çünkü ara zam düşünülmüyor. Yüzde 25’in altında zam öngörmüyoruz. Tavan olarak ise zam oranı yüzde 30 olabilir. Öngörümüz bu şekilde.

Asgari ücret maratonu resmen başladı ancak; önce taraflar birbirlerinin teklifini zaten biliyordu. İşveren kesimi torba kanunla getirilen ilave prim yükü üzerinde çok fazla duruyor. Genel olarak SGK ve işsizlik prim toplamına baktığımızda yüzde 37.5’ti. Yeni torba yasayla SGK ve işsizlik primi artırıldı. İşveren tüm bunları öne sürüp asgari ücretle birlikte ‘maliyetim yüksek, rekabet gücüm azalıyor’ diyor. ASgari ücrete baktığımız zaman işçi kesimi katılmayacak. İşçi kesimi Komisyon’a katıldığında yalnız kalıyordu. Asgari ücret hükümet ve işverenin arasında bir denge noktası bulmaya doğru gidiyor.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
