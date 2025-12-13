Uzman İsim Asgari Ücrete Yüzde 25'in Altında Zam Yapılmayacağını Açıkladı

Asgari ücrete dair açıklamalarda bulunan Karakaş, 'Yüzde 25’in altında olmayacağını aylardır söylüyorum' dedi.

Karakaş'ın açıklamaları şöyle:

'Yüzde 25’in altında olmayacağını aylardır söylüyorum. Bu oranın altında olması mümkün değil. Çünkü sayın Cumhurbaşkanımız halkın nabzını alıyor. Asgari ücretle ilgili şikayetler AK Partiye geliyor. Yüzde 20’lik asgari ücretin kabul edilmeyeceği aşikâr. Asgari ücreti yüzde 20 artırdığını zaman bu zam 2027 Şubat ayına kadar geçerli olacak. Çünkü ara zam düşünülmüyor. Yüzde 25’in altında zam öngörmüyoruz. Tavan olarak ise zam oranı yüzde 30 olabilir. Öngörümüz bu şekilde.

Asgari ücret maratonu resmen başladı ancak; önce taraflar birbirlerinin teklifini zaten biliyordu. İşveren kesimi torba kanunla getirilen ilave prim yükü üzerinde çok fazla duruyor. Genel olarak SGK ve işsizlik prim toplamına baktığımızda yüzde 37.5’ti. Yeni torba yasayla SGK ve işsizlik primi artırıldı. İşveren tüm bunları öne sürüp asgari ücretle birlikte ‘maliyetim yüksek, rekabet gücüm azalıyor’ diyor. ASgari ücrete baktığımız zaman işçi kesimi katılmayacak. İşçi kesimi Komisyon’a katıldığında yalnız kalıyordu. Asgari ücret hükümet ve işverenin arasında bir denge noktası bulmaya doğru gidiyor.'