Fatih Atik, Cem Küçük’ün Asgari Ücret Tahmini Gerçekleştiğinde Oluşacak Kara Tabloyu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2025 - 12:45

Gazeteci Cem Küçük, asgari ücret tahminini açıkladı. Küçük, asgari ücret 2026 zammını yüzde 20-25 arasında beklediğini dile getirdi. Gazeteci Fatih Atik, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında Küçük'ün yüzde 20 tahmininin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak kara tabloyu anlattı. Atik, 'Ekonomik sıkıntının bütün maliyeti de ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar üzerine bırakılmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor' dedi.

Gazeteci Cem Küçük, 2026 asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam beklediğini dile getirdi.

Asgari ücrete dair tahminini tekrar hatırlatan Cem Küçük, “Geçen sene yüzde 40 enflasyon vardı. Bu sene enflasyon yüzde 31. Eğer yüzde 30-40 verirse tüm masraflara yansır ve enflasyon yüzde 60’lara gelir. Enflasyon düşsün istiyorsak asgari ücretin yüzde 20-25’in üzerine çıkmaması gerekir” dedi.

Fatih Atik, Cem Küçük’ün yüzde 20 tahmininin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak kara tabloyu anlattı.

Cem Küçük’ün tahminlerinde bir asgari ücretin gerçekleşmesi durumunda asgari ücretliyi büyük yük beklediğini dile getiren Atik, “2024'te enflasyon yüzde 44 ya da yüzde 40'lı rakamlarda tamamlanmıştı ama asgari ücrete yapılan zam yüzde 30'da kaldı. İşçinin yüzde 14'lük kaybı var” dedi.

Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sene de diyorsunuz ki 'Enflasyon oranı yüzde 31, Cem'in dediğinden hesap edersek, asgari ücrete yüzde 20 zam yapılsın.' Daha geçen senenin 14 puanlık kaybını telafi etmemişken bir de 10 puan da buradan giderse bunları kümülatif olarak birleştirdiğinizde rakam çok daha büyük bir kayba doğru ilerliyor.

Birkaç yıldır devam eden bu ekonomik sıkıntının bütün maliyeti de ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar üzerine bırakılmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor.”

Fatih Atik'in açıklamaları şöyle:

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
