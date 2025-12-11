Fatih Atik, Cem Küçük’ün Asgari Ücret Tahmini Gerçekleştiğinde Oluşacak Kara Tabloyu Açıkladı
Gazeteci Cem Küçük, asgari ücret tahminini açıkladı. Küçük, asgari ücret 2026 zammını yüzde 20-25 arasında beklediğini dile getirdi. Gazeteci Fatih Atik, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında Küçük'ün yüzde 20 tahmininin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak kara tabloyu anlattı. Atik, 'Ekonomik sıkıntının bütün maliyeti de ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar üzerine bırakılmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor' dedi.
Gazeteci Cem Küçük, 2026 asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam beklediğini dile getirdi.
Fatih Atik, Cem Küçük’ün yüzde 20 tahmininin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak kara tabloyu anlattı.
Fatih Atik'in açıklamaları şöyle:
