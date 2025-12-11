Fatih Atik, Cem Küçük’ün Asgari Ücret Tahmini Gerçekleştiğinde Oluşacak Kara Tabloyu Açıkladı

Cem Küçük’ün tahminlerinde bir asgari ücretin gerçekleşmesi durumunda asgari ücretliyi büyük yük beklediğini dile getiren Atik, “2024'te enflasyon yüzde 44 ya da yüzde 40'lı rakamlarda tamamlanmıştı ama asgari ücrete yapılan zam yüzde 30'da kaldı. İşçinin yüzde 14'lük kaybı var” dedi.

Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sene de diyorsunuz ki 'Enflasyon oranı yüzde 31, Cem'in dediğinden hesap edersek, asgari ücrete yüzde 20 zam yapılsın.' Daha geçen senenin 14 puanlık kaybını telafi etmemişken bir de 10 puan da buradan giderse bunları kümülatif olarak birleştirdiğinizde rakam çok daha büyük bir kayba doğru ilerliyor.

Birkaç yıldır devam eden bu ekonomik sıkıntının bütün maliyeti de ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar üzerine bırakılmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor.”