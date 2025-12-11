Adı Boşuna ‘Güvenli Liman’ Değil! Yılın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Yılın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. 2025'te kazandıran yatırım araçlarının yeni yılda da aynı performansı devam ettirip ettirmeyeceği merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre 3, 6 ve yıllık bazda zirvenin sahibi ‘güvenli liman’ oldu. İşte 2025’in en çok kazandıran yatırım araçları.
2025'in en çok kazandıran yatırım aracı yine 'altın' oldu.
Son 1 ayın kazandıran yatırım aracı
Son 3 ayın kazandıran yatırım aracı
Son 1 yılın en çok kazandıran yatırım aracı:
Gümüş 2025'in parlayan yıldızı oldu: Gümüş ne kadar getiri sağladı?
