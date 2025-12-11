Adı Boşuna ‘Güvenli Liman’ Değil! Yılın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

onedio
Adı Boşana 'Güvenli Liman' Değil! Yılın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu



Dilara Şimşek

11.12.2025 - 11:30

Yılın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. 2025'te kazandıran yatırım araçlarının yeni yılda da aynı performansı devam ettirip ettirmeyeceği merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre 3, 6 ve yıllık bazda zirvenin sahibi ‘güvenli liman’ oldu. İşte 2025’in en çok kazandıran yatırım araçları.

2025'in en çok kazandıran yatırım aracı yine 'altın' oldu.



TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişki finansal yatırım araçlarının reel getirisi verilerini açıkladı. TÜİK’in verileriyle yılın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.  3 aylık, 6 aylık ve yıllık bazda en çok kazandıran yatırım aracı yine altın oldu. Güvenli liman bir kez daha yatırımcının yüzünü güldürürken veriler de açıklandı.

Son 1 ayın kazandıran yatırım aracı



TÜİK verilerine göre kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı ‘mevduat faizi’ oldu. Yatırım araçlarının aylık reel getirisi Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 2.21 olurken TÜFE’ye göre yüzde 2.18 oldu. 

Kasım ayında altın ve euro yatırımcısına kaybettirdi. 

Kasım ayı getirileri şöyle:

  • * DİBS: %1,89 kazanç

  • * BIST 100: %0,50 kazanç

  • * ABD Doları: %0,26 kazanç

  • * Külçe altın: %0,41 kayıp

  • * Euro: %0,45 kayıp

Son 3 ayın kazandıran yatırım aracı



Üç aylık performansa bakıldığını külçe altın en çok kazandıran yatırım aracı olarak açıklandı. BIST 100 ise üç aylık dönemde en çok kaybettiren araç oldu.

Son 6 ayın en çok kazandıran yatırım aracı ise yine altın oldu. Yİ-ÜFE’te göre altın yüzde 23.30 kazandırdı. TÜFE’ye göre ise yüzde 22.74 kazandırdı 

Aynı dönemde en çok kaybettiren dolar oldu.

Son 1 yılın en çok kazandıran yatırım aracı:



Altın 2025'in en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Altının yıllık getirisi yüzde 43-47 arasında oldu. 

Diğer yatırım araçlarının performansı ise şöyle oldu:

Yıllık Performans (Yİ-ÜFE’ye Göre)

  • Mevduat faizi (brüt): %10,91 kazanç

  • DİBS: %5,79 kazanç

  • Euro: %4,90 kazanç

  • ABD Doları: %3,53 kayıp

  • BIST 100: %8,02 kayıp

Yıllık Performans (TÜFE’ye Göre)

  • Mevduat faizi (brüt): %7,66 kazanç

  • DİBS: %2,69 kazanç

  • Euro: %1,82 kazanç

  • ABD Doları: %6,36 kayıp

  • BIST 100: %10,71 kayıp

Gümüş 2025'in parlayan yıldızı oldu: Gümüş ne kadar getiri sağladı?



Gümüş yatırımcısının 2025 kazancı yaklaşık yüzde 150 oldu. 2019 yılından bu yana konuşulan gümüş 2024'te başladığı yükselişini 2025 yılında taçlandırdı. Gümüş yatırımcısının yüzü gülerken gram fiyatı 85 TL'ye dayandı.

