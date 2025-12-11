Adı Boşuna ‘Güvenli Liman’ Değil! Yılın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

Üç aylık performansa bakıldığını külçe altın en çok kazandıran yatırım aracı olarak açıklandı. BIST 100 ise üç aylık dönemde en çok kaybettiren araç oldu.

Son 6 ayın en çok kazandıran yatırım aracı ise yine altın oldu. Yİ-ÜFE’te göre altın yüzde 23.30 kazandırdı. TÜFE’ye göre ise yüzde 22.74 kazandırdı

Aynı dönemde en çok kaybettiren dolar oldu.