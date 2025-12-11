onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatları Neden Düştü? İslam Memiş Gram Altında Alım Fırsatını Açıkladı

Altın Fiyatları Neden Düştü? İslam Memiş Gram Altında Alım Fırsatını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2025 - 10:38

Vatandaşlar altın fiyatlarını takip ediyor. 11 Aralık 2025 Perşembe günü altın fiyatları belli oldu. Altında düşüş meydana geldi. Peki, altın neden düştü? Yatırımcı 'Altın almalı mıyım?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Altın fiyatları araştırılırken Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı geldi. A Para'ya konuşan Memiş, gram altında alım fırsatını açıkladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

11 Aralık 2025 altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Altın güne düşüşle başladı. Yatırımcının sıklıkla tercih ettiği gram altında fiyat belli oldu. İşte altında son durum

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5 bin 770 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9 bin 439 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 18 bin 934 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın fiyatı 37 bin 610 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 4 bin 213 dolar

Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Altın fiyatlarının neden düştüğü ve bu düşüşün kalıcı olup olmayacağı merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüşün etkisi Fed’in faiz kararı oldu. ABD Merkez Bankası Fed, faizde indirime gitti. FED, politika faizi aralığını 25 baz puan indirimle yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti.

Faiz indirimiyle birlikte altında düşüş meydana geldi.

İslam Memiş gram altında alım fırsatını açıkladı.

İslam Memiş gram altında alım fırsatını açıkladı.

Memiş, yıl sonuna kadar altında bir miktar düşüş olacağını kaydetti. Aralık ayında gram altın tarafında önemli fırsatlar olduğunu söyleyen Memiş, gram altında alım fırsatını açıkladı. Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Ekim ayında 1 kilogram külçe altında 12 bin 500 dolar işçilik vardı. Bu işçilik farkları kapandı, 500 dolara kadar geriledi. Yani ons altın yükseldi ama gram altın neden yükselmiyor diye soran vatandaşlar o işçilik farkının kapandığını bilmesi gerekiyor. Ve bu fırsat aslında 5 bin 800 TL seviyesinin altındaki rakamlar bir alım fırsatı olarak ön planda duracaktır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın