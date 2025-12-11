Altın Fiyatları Neden Düştü? İslam Memiş Gram Altında Alım Fırsatını Açıkladı

Memiş, yıl sonuna kadar altında bir miktar düşüş olacağını kaydetti. Aralık ayında gram altın tarafında önemli fırsatlar olduğunu söyleyen Memiş, gram altında alım fırsatını açıkladı. Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Ekim ayında 1 kilogram külçe altında 12 bin 500 dolar işçilik vardı. Bu işçilik farkları kapandı, 500 dolara kadar geriledi. Yani ons altın yükseldi ama gram altın neden yükselmiyor diye soran vatandaşlar o işçilik farkının kapandığını bilmesi gerekiyor. Ve bu fırsat aslında 5 bin 800 TL seviyesinin altındaki rakamlar bir alım fırsatı olarak ön planda duracaktır.”